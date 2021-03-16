Страны, которые играют в игры

«Игрой называется комплекс скрытых трансакций, повторяющихся и характеризующихся четко выраженным психологическим выигрышем».

Эрик Берн, американский психолог.

Игра в доктора

В славное время мы живем, дамы и господа, а также глубоко законспирированные недодекоммунизированные товарищи. Словно в романах Дюма, международная политика снова полна тонких интриг, альковных историй и даже баночек со смертоносным ядом. Никто не говорит «да» как «да», «нет» как «нет», в небытие ушла эпоха саммитов, когда большие люди садились за стол переговоров, приходили к решению самых важных вопросов бытия человечества, о чем этому человечеству и сообщали в четкой и лапидарной форме. Оно же, человечество, отвечало большим людям взаимностью: в кабинках для голосования в странах с как бы демократической формой правления и на демонстрациях в честь днюхи лидера в странах как бы тоталитарных.

А потом случилось страшное. Пришел бабай в лице коронавируса, и большие парни, как бы это сказать мягче и трехслойнее, обделались. Человечишко увидел цену большого парня – и она оказалась совсем ничтожной. Они тоже болеют, но это полбеды – они совершенно не в состоянии принимать правильные решения. Даже сейчас, через год с лишним после начала пандемии, начальники мира с несколько осунувшимися лицами продолжают чудить по полной программе.

Главное событие прошедшей недели в мировой политике – не очередная война или выход из очередной войны, а дела фармакологические. Европейские страны каскадом падающих доминошек приостановили вакцинацию препаратом производства «АстраЗенека» в связи с опасностью тромбоза. В то же время Евросоюз принял наконец-то к рассмотрению и легализации российскую вакцину «Спутник V», а Венгрия и Словакия одобрили ее использование, не дожидаясь отмашки из Брюсселя. Казалось бы, где-то на восточной границе цивилизации плачет не такая уж и маленькая, но очень гордая страна, которая радостно проваливает вакцинацию индийским дженериком «АстраЗенеки» – «Ковишилдом», прошедшим какую-то весьма загадочную сертификацию. А ведь могла еще в ноябре-декабре наладить свой выпуск этого ужасного, агрессивного, бескультурно-ордынско-мордорского, но так уж получилось, наиболее эффективного (и единственного в мире на данный момент, прошедшего все стадии испытаний) «Спутника». Спасать своих людей и даже продавать хорошим соседям.

Но – нет. У нас гордость – как можно спасать жизни агрессорскими лекарствами? Это же совсем другое, чем покупать агрессорский газ под видом словацкого или нефть под видом белорусской. Или электроэнергию, чем наша страна без всяких стонов и заламывания патриотических рук занималась в январе и феврале.

«Произошла чудовищная ошибка», как писал в своем последнем письме товарищу Сталину нарком госбезопасности СССР Ежов.

Ну ничего, на носу новый локдаун, санврач Ляшко подхватил корону после вакцинации «Ковишилдом», а роддом в Черкассах решили переоборудовать в ковидятник. Зато мы не отдали свои плечи под чипизацию агрессора!

Кстати, есть и еще один повод для гордости. Глава Госпродпотребслужбы в Киеве заявил, что на Западной Украине ученые выявили, предположительно, новый штамм коронавируса. Он имеет признаки британского и новые, ранее не зафиксированные ВОЗ, особенности. Ура! Мы полноправные участники игры в доктора, у нас даже штамм свой теперь есть (впрочем, перепуганный чиновник уже пошел на попятный, утверждает, что журналисты его не так поняли).

Главное же, по Берну, – получить психологический выигрыш.

Игра в СССР

Самое потрясающее открытие эпохи коронавируса для политологов – это стремительное превращение США в социалистическое государство. Причем в очень плохое социалистическое государство. Как в свое время Монголия шагнула в социализм прямо из феодального строя, так и США… Впрочем, может, все было просто игрой? Получив Трампа как испытание, американский истэблишмент разыграл карту соцреволюции, сбросил ненавистного рыжего демагога, а теперь все вернется к тишине и спокойствию, тем более что на днях полиция жестко зачистила последний островок революции – центр Портленда?

А вот нет.

Когда-то умный, но нервный человек Андрей Илларионов (бывший советник Путина, а ныне – один из записных российских диссидентов, впрочем, уже изгнанный из США за неправильный прикус) сказал, что великой Америку делают две вещи, и это не демократия, Голливуд или атомное оружие. Это американские суды, где более бедный может победить более богатого, то есть воплощенная мечта человечества о «справедливости для всех», и американские библиотеки и музеи, сохраняющие все знание мира без деления на более и менее значимое, идеологически верное и неверное, и т.д.

Я бы добавил третью существенную вещь, которая делала Америку великой и которую сразу уничтожила американская ролевая революция. Уничтожила, к сожалению, по-настоящему.

Когда-то в США была Гражданская война. Янки против южан, северные штаты против Конфедерации, сторонники свободы для чернокожих рабов против работорговцев и рабовладельцев. Ах да, еще и демократы против республиканцев. Только в те времена республиканцы были за всё хорошее (Линкольн был республиканцем), а демократы горой стояли за рабство.

Война, как известно, закончилась победой Севера. Были жестокие битвы, осады городов, бомбардировки портов с моря. Более миллиона невозвратных жертв, в том числе и среди мирного населения. После победы Севера были даже концлагеря для южан (помните великое кино «Хороший, плохой, злой»?). Но потом было принято Великое Американское Решение – «они заблуждались, но они имели на это право и бились, как герои».

Вот это невероятное достижение американского народа и его политикума – не то что не мстить, выискивая «происхождение из бывших» или «находился на оккупированной территории», чем вовсю грешил СССР и догрешился до ранней смерти (и что в равной степени лихости продолжают осколки Советского Союза, включая и Украину), но и поставить памятники проигравшим, назвать в честь их генералов города и корабли. Такого, если мне не изменяет память, не делал в пределах одного исторического поколения никто (на старости лет пытался каудильо Франко – ничего не вышло, Гражданская война в Испании продолжается в разных формах и по сей день).

Так вот, когда на землю полетели памятники конфедератам, это означало одно – конец Великого Американского Решения, когда ты имеешь право не только иметь свое мнение о правильности мироустройства, но и защищать свое мнение. И даже твое поражение и смерть не будут причиной для забвения, стирания тебя из времени, отпущенного человечеству.

Надеюсь, те, кто ради игры престолов Вашингтона уничтожил это право и ввел в действие формулу авторства русского революционера Петра Заичневского «Кто не с нами – тот против нас, кто против нас – тот враг и должен быть уничтожен», получили то самое психологическое удовлетворение, выигрыш по Берну.

Конечно, заигрывание генетически правых с левой повесткой не могло пройти даром и вылилось в поддержанную Конгрессом и подписанную президентом Байденом программу «Американский план спасения» (очень пафосно, но «Большая Стройка» все равно круче).

Итак, государство выделит на поддержание американских штанов 1,9 триллиона долларов. 400 миллиардов пойдут на адресную помощь (каждый американец получит 1400 баксов «допомоги»), 350 – местным органам власти на мероприятия по преодолению последствий пандемии. Остальное – на пособия по безработице и «детские» выплаты.

Несмотря на глобальность сумм, АПС не встретил решительного одобрямса ни внутри США, ни даже у заграничных лучших друзей демократии. Это же какой-то гребаный совок, нет? Вместо той самой надежной капиталистической удочки взяли и раздали символистическую рыбу. А как же невидимая рука рынка, которая все сама исправляет и направляет? Как же идеалы развитого капитализма?

Походу, рука устала.

Один американский сатирик уже успел посчитать, какая доля из госплана спасения окажется в руках радостных наркодилеров (не везде же, как в штате Орегон, легализовали все наркотики), и уже был уволен из шоу. Революция не терпит критики.

При этом единственная реальная социалистическая часть плана – поднятие минимальной почасовой оплаты труда с 7,5 до 15 долларов – была Сенатом благополучно провалена и снята с повестки дня.

Тем временем большой бизнес, в том числе главные спонсоры кампании демократов, бежит из демократической Калифорнии в патриархальный пока еще Техас, а губернатор штата Невада предложил корпорациям строить на его территории города для своих сотрудников, где будут действовать, внимание, законы корпораций, а не США и штата.

Бинго!

Ну и насчет тысячи четырехсот долларов. Я понимаю, что многие читатели сейчас нервно вздохнули, сумма выглядит приятной. Но в Украине. В США она чуть меньше весит, скажем так.

А вот это – действительно хорошая сумма. Семье Джорджа Флойда, умершего от рук варваров-копов, заплатят $27 млн. Деньги семье символа американской ролевой революции выплатят власти города Миннеаполиса (Миннесота, США).

О сумме выплаты для урегулирования иска договорились на заседании городского совета. Адвокат семьи погибшего Бенджамин Крамп заявил, что «это наиболее крупная сумма, о возмещении которой удавалось договориться до начала судебного разбирательства по делу о смерти темнокожего».

Вот это я понимаю, это и есть тот самый психологический выигрыш. Как тебе такое, Эрик Берн?

Игры в переодевание

Вот в чем американские демократы точно понимают больше, чем Дональд Трамп, так это в ролевых играх. Трамп, ничтоже сумняшеся, реально воспринял угрозу построения газопровода «Северный поток-2» для американских экспортеров энергоресурсов и вел с ним настоящую непримиримую борьбу. С воцарением Джо Байдена строительство газопровода, к вящей радости Парижа и Берлина, было продолжено, а администрация США заявила о планах новых санкций. Планы – это прекрасно. И маска хозяина мира на месте, и партнеры по ролевой игре довольны, получают психологический выигрыш в виде меньших трат на топливо. Тем более что всемирное потепление в этом зимнем сезоне настолько расслабилось, что ученые даже объявили об охлаждении Гольфстрима. Почему-то Грета Тунберг об этом промолчала, видимо, занята девочка, ликвидирует пробелы в школьной программе.

Вообще на европейском континенте происходят удивительные вещи. Сбросив несколько безумный в последнее время балласт в виде Великобритании, которая до сих пор ковыряет в носу, осознавая последствия брексита, Евросоюз снова на словах – лучший друг и надежный партнер в американских играх. На деле же у Евросоюза новый локомотив, Франция вместо Германии, которая несколько потеряла инициативу вследствие затянувшихся проводов на пенсию Ангелы Меркель. Франция, на словах осуждая агрессора в лице Восточного Мордора, жестко продавливает смягчение взаимоотношений с Россией (что, безусловно, на руку и Германии с Италией). Более того, Франция тихой сапой наращивает политическую и военную мощь, вновь становится активным игроком и в ближневосточных, и, особенно, в африканских делах. Африка сейчас вообще самый интересный регион мира с точки зрения столкновения интересов больших политических игроков, и об этом стоит поговорить отдельно и обстоятельно.

Давеча президент Франции Макрон недвусмысленно заявил – у десятка миллионов французских семей есть родственники по ту сторону Средиземного моря. Алжир сразу сильно напрягся, а еще один большой игрок в североафриканском регионе – Турция – разразилась целым фейерверком пропагандистских материалов, в которых жалуется на Макрона… Джо Байдену. Мол, негодяй, с Россией хочет дружить, накажи его, батюшка Байден. Восточные люди хорошо понимают в интригах, но плохо – в европейском ролевом переодевании. Париж ответил из главного калибра – великий и ужасный журнал «Шарли Эбдо» напечатал расследование о том, как Эрдоган мочит своих оппозиционеров на территории Франции. В воздухе запахло санкциями…

Во Франции скоро президентские выборы. Естественно, Макрон собирается на второй срок (он же не обещал быть односрочником, как В. А. Зеленский). Его главная тема – сила Франции на международной арене и безопасность ее граждан внутри станы (с чем в последнее десятилетие большие проблемы). Макрон демонстрирует «сильную руку» в отношении «исламской проблемы». И тут же – фантастическое переодевание – его главная соперница на будущих выборах, неутомимая националистка Мари Ле Пен внезапно заявила, что ислам и Франция прекрасно совместимы и не стоит путать ислам с исламизмом. Замена электората вообще-то – дело не очень прибыльное, она хотя бы кривую рейтинга «Слуг Народа» отследила.

Вообще с француженками всегда весело – восьмого марта в Париже демонстрация антифашисток избила и порвала наглядную агитацию у демонстранток-феминисток. Избили за расизм, естественно. Обе демонстрации были заявлены в рамках борьбы с насилием против женщин.

На этом месте все рассмеялись, кроме бывшего президента Саркози, получившего за свои коррупционные игры маленький, но реальный тюремный срок и выбывшего таким образом из будущей президентской гонки.

Вместо эпилога

Политика в последнее время становится все более персонифицированным делом, а сами персоны – в связи с всепроникающей всевидящей цифровой реальностью – все менее сакральными, священными фигурами. Мы видим, что наши политики подвержены тем же слабостям, что и все мы. Что наверху зачастую оказываются не самые умные и высоконравственные люди. Вот только их ошибки и плохие поступки дорого обходятся всем нам.

Поэтому закончу сегодня еще одной цитатой из Эрика Берна.

«Мы уже говорили об упорстве, с которым люди цепляются за свою позицию при смене обстоятельств: богатая женщина не становится бедной, если теряет деньги, – она остается богатой, испытывающей временные финансовые затруднения; бедная девушка, получившая много денег, не становится от этого богатой. Негибкость позиции, проявляясь в повседневной жизни, может вызывать раздражение и смущение: “Я хороший человек (хотя и совершаю плохие поступки)”. Тот, кто занимает такую позицию, ждет, что с ним всегда будут обращаться, как с хорошим человеком, и чувствует себя оскорбленным, если сталкивается с другим отношением».

Казалось бы, причем тут «Мотор-Сич»…