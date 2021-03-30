Прибирання Олександрії

Весняний благоустрій міста на Інгульці розпочався з вирішення задавненої проблеми – звільнення вулиць навколо ринку від торговельних кіосків. Директор КП «Олександрійський центральний ринок» Олександр Кіяшко розповів, що так звані малі архітектурні форми були встановлені на тротуарах і проїжджій частині (!) без будь-яких дозвільних документів. Фахівці кажуть, що, з одного боку, це дозволить навести лад, а з іншого – відкриє мешканцям і гостям міста невідомі раніше вулиці.

Але не ринком єдиним. Мер Олександрії Сергій Кузьменко презентував у соціальних мережах проєкт кардинальної реконструкції двору багатоповерхівок по проспекту Соборному. Мета – «змінити деградований місцевий ландшафт». Ідея виявилася настільки актуальною, що навіть критика звелася до вимог звернути увагу «й на наші двори».

Приємні, і навіть неочікувані зміни чекають олександрійців на території ще недавно повністю «убитого» парку ім. Шевченка. Тут буде збудовано літній кінотеатр, фонтан, облаштовано пляж і дитячий майданчик, завершено оформлення центральної алеї.

Можливо, зовсім скоро в місті стане неактуальною фраза «кіна не буде», оскільки ведуться переговори з інвесторами на предмет завершення косметичного ремонту та монтажу професійного демонстраційного обладнання в кінотеатрі на центральній площі.

На початку весни в Олександрії непогано «прибрали» й деякі промислові та ландшафтні об’єкти. Так, на одній з нафтобаз міста правоохоронці зіпсували настрій керівництву, бо вилучили кілька тонн фальсифікованого пального, яке наповнювало баки автомобілів і кишені ділків, але аж ніяк не сприяло наповнен­ню місцевого бюджету. Не кращий настрій і в браконьєрів, яких «потрусили» на Войнівському водосховищі, перш ніж вони встигли потрусити аж сім своїх сіток загальною довжиною більше одного кілометра!

Зате явно покращиться настрій в автомобілістів, оскільки в Олександрії розпочалися весняно-польові роботи по ремонту доріг.