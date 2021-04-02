Паріматч мобільна версія сайт БК – як користуватися

З причини зростання ринку смартфонів, який спостерігається в останні кілька років, мобільні пристрої міцно увійшли в усі сфери людського життя. Не став винятком і букмекерський бізнес. Якщо раніше спортивні ставки можна було зробити тільки за допомогою підключеного до інтернету ПК, то сьогодні досить мати в своїй кишені хороший смартфон. Букмекери пристосовуються до сучасних тенденцій і роблять все можливе для зручності клієнтів. Яскравий приклад — букмекерська контора «Паріматч», що випустила спеціальний адаптивний ресурс, який за функціоналом ідентичний комп’ютерної версії, але дозволяє робити ставки «на ходу», не залежно від того, де перебуває користувач. Для цього буде достатнью скачати парі матч на будь-який пристрій. Парі Матч мобільна версія — це легко, просто та комфортно!

Сьогодні «Паріматч» — це абсолютно легальна організація, яка дуже міцно закріпилася в інтернет-сегменті ринку. Діяльність компанії орієнтована на прийняття онлайн-ставок на результат спортивних подій, її клієнти отримують можливість використита бонуси паріматч що нараховуються користувачеві після реєстрації.

Зареэструватися також можно в мобільній версії БК.

Опис мобільної версії

Версія сайту, яка була розроблена спеціально для мобільних пристроїв, відкриється, якщо запустити на смартфоні браузер і перейти на. Виконавши вхід на сайт, не можна не відзначити зручний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс:

відвідувачеві не доведеться довго шукати той чи інший розділ, потрібні кнопки кидаються в очі;

інтернет-ресурс повністю відповідає вимогам часу;

користувачі можуть виконати вхід в особистий кабінет;

звернутися до служби підтримки;

отримати безперешкодний доступ до рахунку;

швидко перемикатися між різними форматами коефіцієнтів.

Найважливіші події розробники завбачливо помістили в центральній частині екрана і розсортували їх за видами спорту. Також у версії для мобільних телефонів є можливість використовувати фільтр ігор:

спорт — тут відображаються матчі, які ще не починалися;

Live-ставки відображають події в реальному часі.

Вибране користувач може скласти сам, помістивши в нього потрібні події. Щоб це зробити, досить клікнути по зірочці.

У мобільній версії сайту ПаріМатч реалізована також додаткова навігація, вона розташована в верхньому куті зліва. Для доступу достатньо натиснути на кнопку «Меню» і перейти в потрібний розділ — «Налаштування», «Фінанси», «Історія» та ін.

Якщо у користувача виникли питання щодо роботи сервісу або особистого рахунку, отримати відповіді на них можна в Службі підтримки. Клієнт може скористатися будь-яким з двох видів зворотного зв’язку — мобільний телефон або електронка. Працює ця служба 24 години на добу.

Подбала адміністрація і про мобільний додаток Parimatch для ОС Android і iOS, з якого можна здійснити вхід в аккаунт, формувати вибране, знаходити події, проводити транзакції, а також виконувати ряд інших дій.

Реєстрація з гаджета

Відкрити рахунок в букмекерській компанії Парі Матч зручно і з комп’ютера, та за допомогою мобільної версії Паріматч. Процес реєстрації забирає 2-3 хвилини https://www.volyn.com.ua/news/175701-iak-zareiestruvatysia-v-bukmekerskii-kontori-pari-match, а після її завершення можна робити першу ставку. Для реєстрації слід заповнити онлайн-анкету, вказавши в ній:

паспортні дані;

дату народження;

електронну адресу;

країну і місто проживання;

телефонний номер для зв’язку;

пароль і відповідь на секретне питання.

Після підтвердження віку і натискання на відповідну кнопку реєстрація буде завершена. Сайт згенерує користувачу номер рахунку, після активації облікового запису він стане логіном для входу на сайт.

Доступність версії для мобільних в різних країнах

Доступ до сайту букмекера в деяких країнах обмежений, заблокована і мобільна версія інтернет-ресурсу. Щоб виконати вхід на мобільну версію Паріматч, потрібно скористатися дзеркалом. Посилання на нього представлене ​​на офіційному сайті Парі Матч, воно систематично оновлюється, тому у користувачів не виникне проблем з доступом. Щоб обійти блокування, потрібно використовувати останнє дзеркало — перехід по ньому робить доступними обидві версії сайту — і для ПК, і для мобільних.