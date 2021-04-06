Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

М.М.Жванецкий.

При нынешних темпах вакцинации таким странам, как Украина и Бангладеш, потребуется около 10 лет, чтобы вакцинировать 75% населения, необходимых для получения коллективного иммунитета от коронавируса – этот унизительно-убийственный прогноз сделал Дэвид Фиклинг, аналитик весьма серьезного издания Bloomberg. Представляете, сколько за 10 лет появится новых мутаций «короны» и новых вирусов? Спасти нашу страну от многих тысяч смертей может только НЭП. Новая эпидемиологическая политика.

Но для начала о том, чего не знает Bloomberg. А не знает он о нашей уникальной статистике, которая в нужный момент выдаст миру «правильную» цифру вакцинации. Вот как только завезут в Украину пару-тройку миллионов доз, так сразу мы выйдем в лидеры по темпам вакцинации. На бумаге.

Ничего не знает Bloomberg и о потрясающей способности украинцев решать проблему самого лютого дефицита. Этому мы хорошо научились в те уже далекие времена, когда полки магазинов были пустыми, а холодильники полными.

Первая информация в СМИ о «левой» вакцине появилась в самом начале января. Бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что вакцину в Украину завезли 29 и 30 декабря чартерными рейсами. По его словам, прививки уже сделали премьер-министр Денис Шмыгаль и «ряд других народных депутатов». За введение двух доз вакцины политики якобы уплатили по 2,5 тысячи евро. А делали прививки, по словам Бродского, в клинике «Медиленд».

Премьер-министр, естественно, дал поручение МВД проверить эту информацию. И хотя известно было все – имена, пароли, явки, но доказательств по понятным причинам не нашли. Более того, контрабанда вакцины быстро превратилась в большой и доходный бизнес.

Сегодня Интернет забит сообщениями о продаже любой вакцины. Даже той, которой еще нет. Добрая половина предложений – чистой воды мошенничество самого разного уровня. От банального «кидалова» до «вторичного использования» пустых флаконов и шприцев от вакцины. Как люди ведутся на подобные штуки – ума не приложу. Но вторая половина – это вполне реальные предложения.

Черный рынок вакцин предлагает Pfizer за 2-3 тысячи долларов, Moderna за 450 долл., AstraZeneca за 500 долл., Johnson&Johnson и Sputnik V по 600 долларов и китайский Sinopharm за 750 долларов. Наш любимый «Ковишилд» можно найти от 1000 до 3000. Но не долларов, а гривен.

И, знаете, берут. Знаю крутого бизнесмена, который уже получил две дозы Pfizer в «абсолютно надежном месте» в Киеве. И еще одного, который привился в Москве «Спутником». И еще одного, организовавшего себе вакцина-тур в Израиль ровно на сутки.

Скрывать процесс тайной вакцинации глупо и бессмысленно. Все равно найдется простая душа, которая, как мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, расскажет, что в частных клиниках города уже появилась вакцина Pfizer, и очень недорого. По его словам, одна доза вакцины стоит то ли 800, то ли 1000 грн. Потом он, правда, сообщил, что оговорился в прямом эфире. Видимо, спутал гривни с долларами.

Кому война, а кому мать родна. Пандемия коронавируса породила в нашей стране пандемию фальшивок. Продают все – вакцину, сертификаты для выезда за границу, справки об отсутствии коронавируса, отрицательные тесты. В Кривом Роге одна дура даже объявления на столбах развесила и «спалилась», а могла бы и дальше торговать бумажками по 1000 грн.

Но вернемся к анонсированной в самом начале новой эпидемиологической политике (НЭПу). Естественно, она существует пока только в воображении автора. Хотя сама идея и аббревиатура родом из 20-х годов прошлого века.

Уверен, нужно немедленно разрешить коммерческую вакцинацию в частных клиниках. Любыми вакцинами – «Синоваком» и «Спутником» на востоке, «АстраЗенекой» и «Ковишилдом» в центре, «Файзером» и «Модерной» на западе (им же в Европу ехать!). Нужно выбрать наконец, что важнее – жизни людей или политика? Пока для нашей власти важнее политика. К сожалению. Надеюсь, что 20-25 тысяч заболевших в сутки и переполненные больницы отрезвят президента и иже с ним. Надеюсь, но не уверен…