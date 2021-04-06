Олександрія вражає

Днями міській голова Сергій Кузьменко зробив об’їзд околиць Олександрії: «Це райони, звідки надходять десятки повідомлень, що туди влада не доїжджає роками. М’яко кажучи, околиці вражають». За результатами обстеження та обробки пропозицій сесією міської ради було прийнято рішення про фінансування виготовлення проєктно-кошторисної документації з ремонту доріг у віддалених районах. Зараз визначено 8 ділянок для першочергового ремонту, але це лише початок, сказав міський голова: «Ми налаштовані змінити місто, але потрібні час і ресурси».

Щодо ресурсів, то в Олександрійській міській раді створена комісія з питань «забезпечення своєчасності та повноти сплати податків». Можливо, це вже дає результати, оскільки громада отримала перевиконання бюджету за перший квартал в розмірі 15 мільйонів гривень, які разом з державними субвенціями й були розподілені по напрямках під час сесії міської ради, яка відбулася 2 квітня. 12,4 мільйона гривень спрямували на оплату енергоносіїв закладів освіти та охорони здоров’я, 6,1 мільйона – на фінансову підтримку КП «Теплокомуненерго», 2 мільйони пішло на поточний ремонт доріг, 6,5 мільйонів – на заробітні плати та відпускні педагогічним працівникам. 500 тисяч гривень спрямували на придбання шкільного автобуса, а 300 тисяч – на облаштування тренувального майданчика для військової частини. Потрібно відзначити й 3,5 мільйони гривень, направлених в якості субвенції обласному бюджету для завершення реконструкції Олександрійського театру. Завдяки цьому не лише закінчать реставраційні роботи на об’єкті, але відтепер він буде називатися Олександрійським театром і ніяк інакше – сесія прийняла відповідне рішення.

Депутати міської ради уповноважили старост старостинських округів, тобто колишніх сільських рад, які входять до складу Олександрійської громади, вчиняти відповідні нотаріальні дії. Сесія дала дозвіл на створення КП «Олександрійський транспорт» і затвердила Програму розвитку муніципального автомобільного транспорту до 2026 року. Можна сказати, що вже на законодавчому рівні було оформлене рішення про прийняття на баланс громади майна та приміщення колишньої Олександрійської районної бібліотеки ім. Чижевського. До речі, днями відбулося засідання робочої групи, яка займеться розробкою концепту майбутнього музею родини Чижевських, реставрацією родинного будинку, який займала бібліотека, та наповненням експозиційної складової. Відзначимо і рішення про створення Скверу учасників АТО на пустирі між багатоповерхівками по проспекту Соборному.

Багато рішень сесії стосувалися питань активізації громадської діяльності. З цією метою депутати міської ради перезапустили Положення щорічного конкурсу «Олександрієць року», який буде проводитися в 8 номінаціях. Але й це не все, оскільки на сесії було започатковано огляд-конкурс на кращий благоустрій приватної садиби. Очікується гостра конкуренція, оскільки архітектурні та оздоблювальні уподобання господарів давно вийшли за скромні рамки вимог конкурсу за «високе звання двору комуністичного побуту».

Мають шанс отримати державне фінансування й учасники конкурсу бізнес-проєктів для суб’єктів малого та середнього підприємництва, переможці якого матимуть доступ до коштів регіонального фонду підтримки підприємництва. Окрім цього, фахівці та любителі можуть позмагатися за право виграти конкурс на створення логотипу міста до 275 річниці заснування Олександрії. Між іншим, сама Олександрія бере активну та досить успішну участь у конкурсі на звання кращої футбольної команди України. Мається на увазі одноіменна футбольна команда, яка 4 квітня ледь не втрутилася в боротьбу за чемпіонство. Правда, не власне, але якби 4 квітня «Олександрія» на очах своїх уболівальників таки утримала нічию з київським «Динамо», то чемпіонство Києва виглядало б не таким однозначним.