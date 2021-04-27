Слово о Пасхе

Накануне великого христианского праздника – Светлого Христова Воскресения, новозаветной Пасхи – хочется пожелать всем читателям, всем нашим соотечественникам радости, мира, Божьего благословения и, конечно же, здоровья.

Этот день издревле, со времён Киевской Руси назывался Велик День, а в церковных песнопениях – Праздников Праздник, Торжество Торжеств. Пасха Христова исторически является первым христианским праздником, она праздновалась ещё в апостольские времена, и существовали две традиции – Пасха Крестная и Пасха Воскресная. Газета выходит как раз накануне Страстной Пятницы – Пасхи Крестной, или Пасхи Страданий. Первая Пасха была посвящена страданиям и смерти Иисуса Христа и отмечалась в день его смерти, накануне иудейской Пасхи. А вторая праздновалась всегда после иудейской Пасхи, в воскресенье – в память о Воскресении Христовом. На первом Вселенском соборе в Никее в 325 году было решено отмечать Пасху отдельно от иудеев, в воскресный день, следующий за первым полнолунием, наступающим после весеннего равноденствия. Эти формулы расчета Пасхи остаются неизменными уже много столетий. Кстати, самая поздняя Пасха была в 1945 году, накануне Дня Победы, 6 мая – в День Георгия Победоносца, и акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в середине Светлой Пасхальной седмицы полководцем с именем Георгий – Жуковым.

В честь праздника Пасхи совершается торжественное богослужение – Пасхальная полуночница – и крестный ход вокруг храма с зажженными свечами, радостная светлая утреня, и эти традиции неизменны уже более полутора тысяч лет.

К Пасхе готовимся не только мы, но и Господь своей благодатью, своей радостью подготавливает нас к этому празднику. Я имею в виду Великую субботу и схождение Благодатного огня. Сам Господь в этот день открывает нам свои сокровенные тайны чудом Божьей любви – схождением Благодатного огня. Это не вселенский космический пожар, а тихая радость от того, что первые минуты этот Божественный огонь не обжигает, и пожара в Храме Гроба Господня от него никогда не случается.

Милостью Божией в 2012 году на Пасху я был в Иерусалиме и сам на себе испытал этот огонь, спокойно держа руку над пучком зажженных свечей. Эта радость Благодатного огня предваряет Пасхальный день, и милостью Божией уже несколько десятков лет, даже несмотря на карантин, из Иерусалима в субботу вечером в Киев доставляют частицу Благодатного огня и ночью развозят по храмам всей Украины. И каждый желающий может зажечь в храме лампадку и принести частицу Божественного чуда в свой дом. Надеемся, что так будет и в этом году.

Каждый, кто готовится к Пасхе духовно, кто приходит на богослужение и молитвенно встречает этот праздник, ощущает, что в этот момент исчезает грань времени и мира, и мы можем одновременно находиться и в Горнем мире, и в земном. Хочется, чтобы, несмотря на все преграды и карантины, каждый христианин, каждый соотечественник, даже находясь дома и смотря Пасхальное богослужение по телевизору, испытал эти чудесные эмоции.

Придите в храм в субботу вечером, или в Пасхальную ночь, или рано воскресным утром, чтобы помолиться, освятить пасхальную корзинку и ощутить радость Великого Праздника, которая буквально витает в воздухе. Конечно, карантин вносит некоторые ограничения, но Христос Воскресе для всех.

Очень хочется, чтобы этот праздник действительно объединял не только всех христиан, но и всех людей доброй воли. Великий проповедник Николай Сербский говорил, что победа Христова есть единственная победа, которой могут радоваться все человеческие существа – от первого до последнего. Все остальные победы разделяют людей, потому что один – победитель, другой – побеждённый. А Христова победа – как солнце, изливающее светлые лучи на всех, кто находится под ним. Это победа Жизни над Смертью.

Хотелось бы, чтобы в этот Пасхальный праздник мы все вместе помолились за мир в нашей родной стране, за воинов, которые воюют за ее свободу и независимость, за медиков, которые тоже находятся на фронте – борются с пандемией, и за всех нас, чтобы Господь даровал нам мир, счастье, здоровье и свою Божью милость.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерей Евгений Назаренко.