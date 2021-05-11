Бренд Santoni – великолепная обувь от известной итальянской семьи

Бренд Santoni – уникальная дизайнерская обувь безупречного качества

Среди именитых итальянских производителей многие стоят упоминания, однако фирма заслужила большое уважение благодаря своей принципиальности по отношению к каждой детали, как на уровне производства, так и в вопросах конструирования. Об истории известно немного, ведь компания любит хвалиться текущими успехами, а не вспоминать о прошлом. Она была создана в 1975 и до сих пор остается под управлением семьи Сантони. Сами фабрики построены экологически чистыми, с фотоэлектрическими крышами на 90% из перерабатываемых материалов. Это отражается и на продуктах, ведь фирма использует исключительно натуральное сырье и красители.

За последние несколько десятков лет бренд Santoni значительно расширил свой ассортимент, представляя не только классическую одежду, но и стильный дизайнерский кэжуал. Теперь вы можете приобрести фирменные кроссовки, кеды и многое другое наряду с туфлями и строгими лоферами. В производстве в основном используется телячья кожа full-grain. Также нередко модели выполнены из кордована и замши. Одной из главных отличительных черт является способ окрашивания. Часть товаров использует кожу типа crust, окрашенную на мануфактуре, а не на дубильне, что несомненно удорожает процесс изготовления, однако и выглядит совсем иначе. Иногда дизайнеры любят экспериментировать с текстурой материалов и применяют тиснение, а также вторичную обработку для придания глянцевого блеска. Кроссовки имеют уникальную конструкцию, и оснащаются по всем современным лекалам комфорта, при этом представляя продукцию премиум-класса, с соответствующим уровнем качества и вниманием к деталям. Для марки фирменным штрихом стало наличие кисточек на лоферах, которые предположительно в таком виде были представлены впервые именно на моделях Santoni. Кроме того компания иногда выпускает изделия с плетением кожаных фрагментов, а не цельным куском, как это обычно принято в классических товарах данного типа. На текущий момент лейбл является одним из самых востребованных и популярных среди любителей дорогой итальянской обуви. Это не удивительно, ведь лейбл наравне с современными технологиями остается верной традиционным подходам изготовления, в том числе повсеместно используя ручной труд мастеров. Приобрести оригинальную продукцию вы можете в мультибрендовом интернет-бутике Charisma.