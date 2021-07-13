Хит-парад событий Евро-2020

Прекрасный и неповторимый чемпионат Европы по футболу завершился. Это был турнир, где властвовал атакующий футбол, где не было робости перед фаворитами, где на первом плане были футбольные творцы и где нельзя было предсказать победителя. И есть высшая справедливость в том, что сборная Италии в серии пенальти победила англичан. Триумф команды Роберто Манчини был закономерным и справедливым.

Мы решили вспомнить, на наш взгляд, самые знаковые моменты завершившегося турнира, который получился одним из самых интересных в истории европейских первенств.

Спорный формат

Во второй раз в финальной стадии приняли участие 24 команды. И Мишель Платини, который возглавлял УЕФА на момент принятия решений о проведении Евро-2020, вместе с коллегами задумали устроить настоящий европейский футбольный праздник. Тем более, что в 2020-м году исполнилось 60 лет с момента проведения первого чемпионата Европы.

И в 2012-м году был принят революционный формат турнира с проведением матчей сразу в 12 городах Европы. Тогда надеялись, что это позволит большему количеству людей насладиться футбольным действом и усовершенствовать инфраструктуру в тех городах, где впервые должны были проводиться поединки финальной стадии. Но вскоре Мишеля Платини уличили в коррупции и отстранили от футбольной деятельности, а потом грянула пандемия коронавируса. И реализовывать хорошую в нормальных условиях идею предшественника пришлось уже новому президенту УЕФА Александру Чеферину. Вот только условия уже были экстремальными.

Из-за пандемии турнир был перенесен на год. И в срочном порядке пришлось приспосабливаться к новым реалиям. К счастью, к моменту начала соревнований ковидная ситуация позволила частично допустить на трибуны болельщиков. Но все же из первоначальных 11 городов были исключены Бильбао и Дублин. Правда, испанцы получили возможность увидеть матчи Евро в Севилье, а игры из Дублина перенесли в Санкт-Петербург и Лондон. В результате осталось 10 городов: Лондон, Рим, Севилья, Бухарест, Будапешт, Амстердам, Баку, Санкт-Петербург, Глазго и Копенгаген. Но после этого у одних команд появилось преимущество, как у англичан, которые семь из восьми поединков сыграли на родном «Уэмбли». А другие сборные должны были совершать перелеты на огромные расстояния. Да и карантинные требования в разных странах оказались разными.

В итоге украинцев не пускали в Амстердам, Глазго и Рим. Да и у болельщиков других стран в этом плане возникли серьезные сложности. Как следствие, на полуфиналы и финал на «Уэмбли» из-за визовых и карантинных ограничений из других стран попали единицы. Все это вынудило президента УЕФА Александра Чеферина сделать заявление о том, что подобных глобальных экспериментов с формулой проведения состязаний больше не будет.

Провал фаворитов

Такого раннего завершения турнира от чемпионов мира не ждал никто. Французы в 1/8 финала при всех своих очевидных достоинствах пали жертвой собственной самонадеянности и поверхностного отношения к соперникам. Уже на групповой стадии команда Дидье Дешама не особо напрягалась. Но запаса прочности хватило, чтобы выиграть борьбу в своем квартете, который специалисты назвали «группой смерти». А в первом раунде плей-офф швейцарцы показали, что сейчас на одном классе уже не выиграешь. Как следствие, французы позволили соперникам отыграть два мяча в основное время и уступили в серии пенальти. При этом главная молодая надежда Франции – Килиан Мбаппе – стал главным разочарованием турнира. Он провалил матч со швейцарцами и не забил решающий пенальти.

А «группа смерти» таковой и оказалась, поскольку также в 1/8 финала прекратили борьбу еще и сборные Португалии и Германии, уступившие другим претендентам на награды – бельгийцам и англичанам. Это тоже особенность не очень справедливой формулы проведения турнира, когда фавориты схлестнулись между собой на столь ранней стадии.

Осторожная Англия

У англичан были все козыри для того, чтобы впервые с 1966 года, когда они в первый и последний раз выиграли крупный турнир – домашний чемпионат мира, снова стать триумфаторами. Родоначальники футбола все поединки, кроме римского четвертьфинала с Украиной, играли в родных стенах. У них подобрался классный состав исполнителей, способных решать серьезные задачи. И сборная «трех львов» должна была играть в разноплановый футбол. Но, на беду англичан, главный тренер сборной Гарет Саутгейт оказался излишне расчетливым прагматиком. В ущерб зрелищной игре он сделал ставку на результат. Главное было не пропустить, а там один «закатим». И ведь на в целом атакующем турнире такая стратегия едва не принесла успех.

Но это было бы несправедливо, если бы команда, игравшая в такой оборонительный футбол, стала бы победителем. Да и Саутгейт в итоге просчитался, когда отправил бить решающие пенальти юных Решфорда, Санчо и Сака. Так что для такой сборной Англии, игравшей в нападении за счет чужих ошибок, как с украинцами, выход в финал – уже большой успех.

У этой команды есть отличная перспектива, если к слаженной организации действий в обороне они прибавят креатив и разнообразие в атаке. А при Кейне, Стерлинге, Сака, Грилише, Маунте, Фодене, Санчо, Решфорде, Калверте-Люисе – это напрашивается само собой. Вот только, как нам кажется, для этого нужно поменять главного тренера.

Единственный судейский просчет

При в целом очень качественном арбитраже на всем турнире единственный негативный момент также связан с англичанами. Речь, как вы поняли, идет о пенальти, назначенном нидерландским рефери Дани Маккели в овертайме полуфинального матча с датчанами. Большинство специалистов и болельщиков сошлись во мнении, что даже при касании защитником ноги Стерлинга хавбек англичан заранее «нырял» в штрафной. Учитывая репутацию Рахима, этот эпизод вызвал бурю споров и отвернул от сборной Англии часть болельщиков. И уже в финале в аналогичном эпизоде другой голландский арбитр Бьерн Куйперс оставил падение Стерлинга в штрафной итальянцев после контакта с Бонуччи без внимания.

Ужас, повлекший взлет

Здесь речь пойдет о минутах ужаса, которые испытали все после того, что случилось в первом матче датчан с финнами с Кристианом Эриксоном. Трудно сказать, чего могли добиться датчане, не случись эта остановка сердца у лидера сборной Дании. Возможно, команда Каспера Юльмана и выиграла бы Евро. Но этот случай еще больше сплотил датчан, игравших за себя и того парня.

После двух стартовых неудач с финнами и бельгийцами сборная Дании не просто вышла из группы с первого места, а потом дошла до полуфинала. И такой яркий командный футбол не мог не нравиться миллионам. Именно сборная Дании стала главным открытием и восхищением турнира. И как минимум на серию пенальти в битве с англичанами датчане заслужили. Но даже поражение после спорного пенальти, когда весь второй овертайм пришлось играть в меньшинстве, заставило восхищаться этой самоотверженной командой и ставить ее в пример украинской сборной.

Гроза авторитетов

В этой номинации, если не считать датчан, можно выделить венгров, которые лишь чудом, пропустив от Германии на последних минутах, не выжили в «группе смерти», швейцарцев, выбивших из турнира французов и только по пенальти уступивших испанцам, чехов, отправивших домой голландцев, австрийцев, которые доставили массу проблем будущим чемпионам – итальянцам, которые дожали их только в овертайме. Ну и, конечно, сборную Украины, игравшую неровно, но все же одолевшую в 1/8 финала победителей своей группы – шведов. В общем же турнир показал, что разделение на фаворитов и аутсайдеров, которыми неожиданно стали турки и прогнозируемо сборная Северной Македонии, теперь весьма условно.

Не оправдавшие надежд

Большего ждали от поляков, которые, несмотря на все подвиги Роберта Левандовски, не вышли из группы, бельгийцев, занимавших первое место в мировом рейтинге, но не справившихся с итальянцами, португальцев, имеющих звездный состав, но не по игре уступивших как раз сборной Бельгии. А про остальных неудачников Евро мы написали выше.

Мистеры Нефартовость

Главными транжирами турнира можно назвать немцев Тимо Вернера, что уже привычно, и Томаса Мюллера за нереализованный выход один на один в решающий момент игры с англичанами, а также испанца Альваро Морату, забившего несколько важнейших мячей, но не забившего еще больше и не реализовавшего решающий пенальти в полуфинале с итальянцами.

Лучшие матчи турнира

Тут, по нашему мнению, вне конкуренции – два противостояния 1/8 финала, сыгранных одно за другим. В первом сражении, между испанцами и хорватами, вице-чемпионы мира совершили подвиг на последних минутах основного времени, отыграв два мяча, но все же не устояли в овертайме – 5:3. А камбек, который сотворили швейцарцы, также отыгравшись с 1:3 в драматичном триллере с французами, тоже заслуживает восхищения. Это с точки зрения зрительского восприятия. А по качеству игры, скорее всего, лучшим был полуфинал между Италией и Испанией, где мы увидели все разнообразие красок современного футбола.

Лучший гол

Зрячий удар из центра поля чешского бомбардира Патрика Шика в ворота сборной Шотландии, пожалуй, был самым зрелищным. Хотя гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов не можем не отметить.

Лучшие бомбардиры

Тут вне конкуренции автоголы, которых команды назабивали в собственные ворота аж 11. И это абсолютный рекорд чемпионатов Европы.

Ну а Патрик Шик, отличившийся пять раз, причем только один раз с пенальти, также был претендентом на «Золотую бутсу». Но ее получил португалец Криштиану Роналду, отличившийся пять раз (трижды с пенальти) и отдавший одну результативную передачу. Шик – с «Серебряной бутсой», а «Бронзовая бутса» досталась французскому голеадору Кариму Бензема, который среди четверки претендентов, забивших по четыре гола (англичанин Гарри Кейн, швед Эмиль Форсберг, бельгиец Ромелу Лукаку), провел на поле меньше всех игрового времени.

Больше всех голевых передач на партнеров отдал швейцарец Стивен Цубер, у которого 4 ассиста. По три результативных передачи отдали испанец Дани Ольмо, англичанин Люк Шоу и датчанин Петр-Эмиль Хейбьерг.

Открытия турнира

В официальный список открытий турнира попали и два украинца – Георгий Бущан и Николай Матвиенко. По нашей версии, больше всего впечатлили чешский форвард Патрик Шик, английский защитник Люк Шоу и нападающий сборной Дании Каспер Дольберг. Ну и вся сборная Дании.

Наши

Нельзя не отдать должное возрождению Андрея Ярмоленко, стабильности на последнем рубеже Георгия Бущана и прогрессу Николая Шапаренко. Заслужил переход в более серьезный чемпионат своим старанием и двумя голами Роман Яремчук.

Лучшие молодые

При всем богатстве выбора в нашу тройку попали испанец Педри (лучший по версии УЕФА), датчанин Миккель Дамсгаард и итальянец Федерико Кьеза.

Лучшие ветераны

У кого-то есть сомнения, что это пара центрбеков чемпионов Европы Кьеллини – Бонуччи? Итальянские сенаторы не только остановили соперников, но и сыграли решающую роль в эпизоде, когда «скуадра адзурра» сравняла счет в финале. Ну а Бонуччи, помимо забитого гола, еще и послематчевый пенальти хладнокровно реализовал.

Лучшие вратари

Конечно, Джанлуиджи Доннарумма был блистателен в сериях пенальти с испанцами и англичанами. И УЕФА вообще отдало голкиперу «скуадры адзурры» звание лучшего игрока турнира. Но, по нашему мнению, больше вратарских подвигов совершил датчанин Каспер Шмейхель. Впечатлила и «сухая» серия англичанина Джордана Пикфорда. Но здесь больше заслуга надежной обороны и осторожной игры. Ну и, не только из чувства патриотизма, в списке лучших находится украинец Георгий Бущан, несмотря на наибольшее количество пропущенных мячей на турнире.

Лучший игрок

В успехе сборной Италии громадную, если не определяющую, роль сыграл Жоржиньо. Именно мозгу итальянской команды и лондонского «Челси» мы отдаем пальму первенства.

Лучшая команда

Так бывает, что выигрывает турнир одна команда, а впечатляет и заслуживает оваций совсем другая. Но в этот раз все сошлось воедино. Именно сборная Италии с первых матчей привлекла к себе внимание нетипичной для итальянцев атакующей командной игрой. Конечно, были у ребят Роберто Манчини не очень удачные матчи, как с испанцами. Но они нашли в себе силы перестроиться и добиться успеха.

Лучшие тренеры

Роберто Манчини (Италия), Каспер Юльманн (Дания), Луис Энрике (Испания). Присутствие в тройке наставника испанцев объясняем смелостью при формировании состава, где за бортом остались лидеры «Реала» и «Барселоны», умением управлять игрой (чего стоит «фальшивая девятка» Ольмо и выход на замену Мораты в игре с итальянцами) и доминированием в полуфинале против будущих чемпионов Европы – итальянцев.

Наша символическая сборная Евро-2020: Шмейхель (Дания), Бонуччи, Кьеллини (оба Италия), Шоу (Англия), Педри (Испания), Жоржиньо (Италия), Дамсгаард (Дания), Кьеза (Италия), Кейн (Англия), Шик (Чехия), Роналду (Португалия).

Автор и редакция «УЦ» благодарят за постоянную поддержку настоящих меценатов и поклонников спорта Сергея Максимова, Руслана Згривца, Александра Павленко, Максима Березкина, Алексея Олейника, Тиграна Хачатряна, Виктора Тюпу, Сергея Кузьменко и Юрия Гугленко, а также Николая Онула, Николая Грицая и Андрея Райковича за помощь и содействие в поездке на чемпионат Европы.