Рекордные медалисты Кропивницкого

В этом году в Кропивницком выпустилось рекордное количество золотых и серебряных медалистов за последние несколько лет. Для сравнения: в 2017-м их было 60, в 2018-м – 73, в 2019-м – 70, в 2020-м – 118, а в нынешнем году – целых 126! Самое большее число медалистов, как и в прошлом году, – это выпускники лицея «Науковий».

С ними мы и пообщались. А также попросили директора лицея Наталью Чередниченко прокомментировать, какие факторы могли повлиять на такую высокую успеваемость учеников в этом году.

«Традиционно в Научном лицее выпускается много одиннадцатых классов. Соответственно, многолетняя работа относительно развития профильного образования даёт свои результаты, поскольку, поступая в наш лицей, дети выбирают свой профиль и будущую образовательную траекторию. Они выбирают перечень учебных предметов, которые им понадобятся в будущем и на которые отводится больше всего времени. Таким образом, осознанный выбор учеников дает им возможность развивать именно те таланты, к которым они склонны. Высококвалифицированный преподавательский состав из ведущих специалистов в своих областях максимально заполняет учебное время практическими упражнениями и занятиями, использует формы работы, дающие лучший результат и развивающие интерес к изучению предметов у учеников. Хорошая результативность обучения является итогом этих усилий. В этом году мы выпустили 9 профильных классов – 275 учеников. Соответственно, количество медалистов тоже значительное – 24. Также у нас есть два ученика, которые хоть и не вышли на медаль, но сдали ВНО по английскому на 200 баллов. У других учеников тоже довольно высокие результаты по тестированию.

На мой взгляд, количество медалистов в целом в этом году возросло, возможно, по той причине, что ученики не сдавали ГПА, а сконцентрировались на подготовке к ВНО. Внедрение профильного образования также дает свои результаты, поскольку дети делают осознанный выбор относительно своих учебных планов», – говорит директор лицея.

У выпускников-медалистов мы в первую очередь поинтересовались, чем же им пришлось пожертвовать ради того, чтобы окончить школу с медалью, а также куда они теперь с ней планируют поступать.

«В 10-11-м классе мне пришлось отказаться от своего хобби, потому что после уроков сил просто не оставалось ни на что. До 9 класса я ходила на танцы, легкую атлетику и другие кружки, а потом в приоритете стало ВНО, и я сосредоточилась только на учебе. О том, что сделала такой выбор, не жалею, ведь учиться было интересно. Мне очень нравится химия, поэтому поступать планирую на химико-технологический факультет, но ещё выбираю между КПИ и университетом имени Тараса Шевченко. Все 11 лет я училась хорошо, каждый учебный год заканчивала с похвальным листом. Поэтому к медали стремилась, как к некому завершающему этапу и чтобы показать в будущем детям и сказать: “Да, я смогла выучиться”», – делится Татьяна Черепанова.

«Скорее всего, пришлось пожертвовать в первую очередь свободным временем, отложить прогулки с друзьями и больше уделять внимания учёбе. На протяжении 15-ти лет я занимаюсь бально-спортивными танцами. Невзирая на всю загруженность, в старшей школе я их тоже не бросила.

Изначально к золотой медали я не стремилась, но потом в старших классах поняла, что у меня есть хорошая возможность её получить. Решила довести дело до конца. Это какое-то личное достижение в учёбе. Собираюсь поступать в педагогический университет имени Винниченко в нашем городе. Со специальностью ещё не определилась, но есть несколько вариантов. Скорее всего, пойду на иностранную филологию», – говорит Ярослава Гилева.

«У меня серебряная медаль. От чего пришлось ради неё отказаться, даже не знаю… Нужно было хорошо и усердно работать, а это тянет за собой достаточно времени. Десять лет занималась танцами, но в восьмом классе прекратила. В девятом получила свидетельство с отличием и с тех пор стала идти на медаль. Собираюсь поступать в наш педагогический университет на социального психолога. Очень интересна именно эта профессия», – рассказывает Анастасия Бондаренко.

«Чтобы больше и качественнее готовиться и уделять внимание всем предметам одинаково, мне пришлось пожертвовать своим свободным временем и, наверное, какими-то своими желаниями, например, пойти погулять на улице или почитать интересную книгу. Младшая сестричка тоже хотела больше внимания с моей стороны, но из-за занятости я не всегда могла ей его уделять… Как таковой цели получить золотую медаль у меня не было. Родители тоже не настаивали на этом. Просто я всегда хорошо училась в школе, и учителя предложили попробовать. Я решила, а почему бы и нет? И теперь рада, что её получила. В дальнейшем хочу поступить на экономиста, поэтому буду двигаться в этом направлении», – отмечает Екатерина Барсукова.

«Если я скажу, что мне пришлось пожертвовать нервами, это подойдёт (смеётся)? Ладно, не то чтобы нервами. Просто, как ни странно, учеба занимает достаточно много времени. Хотя – кому как. Возможно, я от себя много требовал. На золотую медаль шел целенаправленно с 7 класса и прилагал все усилия для этого. Раньше ведь она могла сыграть хоть какую-то роль при поступлении, а теперь уже нет. Хотел её получить просто для себя, чтобы знать, что окончил школу с наивысшим результатом. Я не перфекционист, а совсем даже наоборот, но конкретно в этом смысле хотелось достичь максимальных высот. Многие меня поддерживали в этом стремлении. Без учителей мало что получилось бы. Особенно радовало, когда в 11-м классе нас начали активно готовить к ВНО. Некоторые учителя давали сухой материал, а другие – более жизненный, с примерами, понятный по содержанию. Буду идти теперь на юриста. Сейчас их, конечно, много, но хочется посоревноваться за место. С детства люблю детективы и всё остальное, поэтому с головой хочется нырнуть в это дело», – делится Дмитрий Калачнюк.

«Пожертвовать пришлось такими призывами как: “Макс, пошли гулять!” Было много раз, когда я отказывал, говоря, что домашка ещё не сделана. Приходилось оставаться дома и заниматься учебой, а затем выходить лишь на полчаса. Действительно, это были одиннадцать лет упорного труда. Поставил цель и шёл к ней с самого первого класса. Медаль хотела мама, а я очень её люблю! Как ни крути, сейчас медаль мало что решает, но мама гордилась мною на протяжении всего времени моей учебы в школе, и мне хотелось сделать для неё такой подарок. Друзья говорили, что я не в своём уме, мол, какая учёба, спишешь. Но на самом деле я не круглый “заучка”. Просто человек такой – за что бы ни брался, всё получается. Да и в целом считаю, что люди, которые бросают какое-то дело и говорят “Это не мое”, скорее всего, прилагают мало усилий. Раньше я посещал разные спортивные секции, но в старших классах их пришлось оставить, потому что не успевал делать уроки. Тренировки были в шесть вечера, возвращался в восемь, уставший и разбитый доделывал домашку. Заканчивалось это обычно к одиннадцати вечера, потому с секциями завязал. При этом мне очень понравилось играть на гитаре. Именно этим занялся в перерывах между учёбой. Такое увлечение расслабляло и придавало сил. Планирую быть программистом. Уже опробовал этот путь в одной из IT-школ нашего города, где прошел самостоятельно курс по программированию. Благодаря этому сформировалась цель поступить в ЦНТУ. Поэтому прилагаю сейчас максимальные усилия, чтобы стать тем, кем хочу быть», – комментирует Максим Иванов.

«В принципе, ничем не жертвовал ради медали. Просто меньше проводил времени на улице с друзьями, учился, и всё это сопутствовало результату. Самыми сложными предметами из школьной программы для меня были физика, математика и биология. А вот химию вёл наш классный руководитель. Было классно и интересно! Планирую поступать на журналистику, на иностранные языки или международные отношения. Ещё думаю, что ставить в приоритет», – рассказывает Игорь Зиберов.