У дорог нет выходных

Кто-кто, а работники дорожной службы Кировоградщины в прошедшие праздники выходных не имели. Трудились с утра до ночи на нескольких объектах в рамках президентской программы «Велике будівництво».

Идет капитальный ремонт отрезка дороги Р-10 / Р-09/ Черкассы – Чигирин – Кременчуг, она проходит в нашей области через Великую Андрусовку, Подорожное и Светловодск.

Служба автомобильных дорог в Кировоградской области также восстанавливает два моста по дороге Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь. Трасса эта проходит через села Успенка и Куцеволовка бывшего Онуфриевского района (сейчас Александрийский район). Мосты как раз находятся в Куцеволовке, на 292 и 294-м километрах трассы.

Масштабные работы, капитальный ремонт идет на маршруте М-30 Стрый – Изварино, в том числе на части окружной дороги возле Кропивницкого и участков близ сел Пантаевка и Куколовка Александрийского района.

Жанна Петрович, зам руководителя Службы автомобильных дорог Кировоградской области, говорит: «Стартовало фрезерование изношенного покрытия на участке 707 + 714 километры – 714 + 545 километры (часть Кольцевой дороги вокруг Кропивницкого) автодороги М-30 Стрый – Изварино, которую уже назвали Дорогой единства. Параллельно выполняются подготовительные работы, в частности, расчистка от поросли, вырубка кустарников и раскрытие обочин для дальнейшего их обустройства.

Почти 7 километров автодороги будет отремонтировано капитально. На укрепленную основу будет уложено два слоя асфальтобетона.

Дорога единства М-30 “сшивает” восток и запад Украины 1400 километрами дорог. На Кировоградщине планируем обновить более 160 километров маршрута, для качественного соединения с Черкасской и Днепропетровской областями.

Дорожная техника работает от Новоархангельска до Кропивницкого. Выполняется текущий средний и капитальный ремонт дорожного покрытия уже на 153,9 километра. Также чиним 8 мостов в составе ремонтируемых отрезков трассы М-30».

Кроме этого, дорожники приступили к реконструкции путепровода в поселке Знаменка Вторая. Сейчас завершают текущий средний ремонт двух мостов на объездной Кропивницкого – у Обозновки и близ села Великая Северинка. Непрерывно, круглосуточно идет ремонт на отрезке Кропивницкий – Знаменка: фрезерование, холодный ресайклинг (укрепление грунта вяжущими составами), укладка нижнего слоя асфальтобетона, расширение дорожного полотна, устройство дренажа.

Также дорожники доводят до ума уже отремонтированный участок от Черкасской области до Кропивницкого – укрепляют обочины, монтируют барьерное ограждение, бордюрный камень, наносят разметку. В Службе автодорог сообщили и о восстановлении части южного обхода Кропивницкого: после подготовки дороги к расширению начали устройство конструктивного слоя органически-минеральной смеси. Речь об участке улицы Крымской, ведущей через город в южном направлении.