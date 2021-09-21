«Смотрите вверх и заглядывайте во дворы»…

…Советует туристам, посещающим наш город, экскурсовод Лариса Прохватилова из общественной организации «Экскурс-Информ». Об этом она рассказала на открытии фотовыставки «Архітектурна мандрівка Кропивницьким», которую можно посетить в музее имени Осмеркина.

«Можно посетить» – неправильная формулировка. Выставку посетить необходимо, рекомендовано всем, кто любит и ценит город, в котором живет. Сколько хороших и, так получилось, горьких слов было сказано ценителями архитектуры Елисаветграда-Кировограда-Кропивницкого! Резюмировав услышанное, можно констатировать: мало ценим, скупо популяризируем, не ценим настолько, чтоб, наконец, узнали, что наш город – полноценный областной центр, в который автобусы с туристами должны стоять в очереди.

Теперь о выставке. Работы трех наших любимых фотохудожников (один из них, не можем не похвастаться, с недавних пор фотокорреспондент «УЦ» Игорь Демчук) представлены на «нижнем» этаже дома Паученко, с которым тесно связана жизнь Осмеркина. Все фотошедевры – из фондов музея. В прошлые годы они были представлены на выставках с красноречивыми и о многом говорящими названиями. Начнем с того, что музейная коллекция была создана в рамках арт-проекта «Город Кропивницкий в фотообъективе». Важно, что представленные работы – фотоэтюды исторического центра современного Кропивницкого, где сохранилось (к счастью) немало зданий, которые были построены по проектам талантливого Якова Паученко. А ему в этом году 155 лет!

Если вам некогда оглянуться, если вы впопыхах «перебегаете» центр нашего города, если думаете, что все давно видели и знаете, вам – сюда. Фотохудожники умеют не то что увидеть, а сконцентрировать внимание на деталях, элементах, игре света, цвета, сезоне, солнечном или лунном свете, дожде или снеге. И как начинает играть наша архитектура!

Директор музея Вита Чернова призналась, что из полутысячи фоторабот, находящихся в хранилище, сложно было выбрать всего пятьдесят. Но, глядя на них, понимаешь, что выбрано самое-самое. А вот вам и названия выставок, где ранее были представлены фотополотна: «Зупинись і замилуйся», «Велика Перспективна – від фортеці Святої Єлизавети до Янгола-охоронця міста», «Від каріатиди до хай-теку. Принади фасадної пластики міста над Інгулом», «Центральна площа міста: сторінки літопису», «На перехресті вулиць Єлисаветграда – Кіровограда», «Миттєвості життя музею Осмьоркіна», «Місто. Люди», «Місто. Простір світла».

Пришедшие на открытие выставки сожалели о том, что мы мало презентуем свой город. Но вспоминали, как гости из Львова, Одессы, Черновцов, которых сложно удивить архитектурой, поражались нашей, паученковско-лишневской.

Художник Андрей Надеждин сказал: «Это все стало возможным благодаря консервативности жителей нашего города». Он, по всей видимости, имел в виду и партработников, функционеров, которые каким-то образом не позволили исторический центр превратить в «памятник» хрущовок и панельных застроек…

А вот как музей Осмеркина презентовал свою потрясающую выставку: «В оригинальной авторской интерпретации ярко воспроизведены стилевые особенности архитектурных произведений конца ХІХ – начала ХХ века, которым присущи камерность, соединенная с особым чувством монументальности, внимательное отношение к архитектурной детали, сохранение принципов художественного языка исторической эпохи. Кропивницкий в своеобразной фотолетописи представляется городом с изысканной архитектурой, где жемчужины прошлого и настоящего сливаются в единое временное пространство, наполненное жизнью его обитателей»…

Придите – не пожалеете. А потом – пешком по историческому центру города, который удивляет и восхищает, – вашего города.