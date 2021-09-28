Олександрія: сказано – зроблено

21 вересня міський голова Олександрії Сергій Кузьменко, як і обіцяв, підписав розпорядження про виплату педагогам премії в розмірі 100% від посадового окладу. Раніше до Дня працівників освіти виплачувалася лише частина посадового окладу. Між іншим, виконком затвердив мережу закладів середньої освіти, згідно якої в Олександрійській громаді в 17 школах навчається майже 9 тисяч учнів. Це подяка за працю, але вона не обіцяє бути легшою з огляду на епідемічну ситуацію.

22 вересня міська комісія з ТЕБ та НС вирішила відтермінувати закриття садочків та переведення шкіл на дистанційне навчання до 4 жовтня, оскільки в місті спостерігається позитивна тенденція вакцинації працівників освітньої галузі. Зараз кількість вакцинованих педагогів складає 60%, а для роботи закладів освіти в звичайному режимі потрібно 80%. Ситуація з коронавірусом ускладнюється не лише в освіті, оскільки в місті щотижня збільшується кількість хворих і зараз їх 78 (минулого тижня було 49), 116 хворіє на пневмонію, задіяно два апарати ШВЛ.

На засіданні виконавчого комітету мер оголосив про запровадження безплатної медичної послуги комп’ютерної томографії: «Раніше ця послуга була платною, однак ми ухвалили рішення, і тепер для тих, хто перебуває на лікуванні в міській лікарні, вона буде безплатною». Одночасно виконавчий комітет затвердив мережу комунальних підприємств системи охорони здоров’я міста, до якої ввійшло 6 закладів. Ухвалено структуру й чисельність ліжкового фонду, який налічує 615 одиниць в цілодобових стаціонарах, а ще 175 ліжок мають денні стаціонари поліклінік. Виконком затвердив перелік і тарифи платних медичних послуг для КП «Центральна міська лікарня».

Триває упорядкування структури адміністративного устрою Олександрійської громади, для чого виконавчий комітет пропонує утворити на території Олександрійської громади 4 старостинських округи: Головківський, Ізмайлівський, Звенигородський та Олександрійський.

22 вересня комісія з ТЕБ і НС розглянула стан підготовки міста до опалювального сезону. З технічного боку підготовка майже завершена, і мережу централізованого теплопостачання готують до заповнення водою, КП «Теплокомуненерго» отримало акти готовності до опалювального сезону, але залишається відкритим питання погашення боргів за спожите населенням тепло – 78 мільйонів гривень. У свою чергу, підприємство працює над вирішенням проблеми заборгованості за спожитий газ і отримання лімітів.

У контексті роботи міського ЖКГ, Сергій Кузьменко повідомив, що прийнято рішення про звільнення керівника КП «Житлогосп», адже, попри досягнення, обслуговування території потрібно піднімати на якісно новий рівень, як це робиться в питаннях розбудови спортивної та відпочинкової інфраструктури.

Днями на території Олександрійської гімназії ім. Т. Шевченка розпочалося облаштування спортивного майданчика, у найближчих планах – будівництво критого манежу біля 17-ї школи-ліцею.

Позитивні зміни відбуваються й у театральній Олександрії, що довели аматорські колективи міста – театр «Апельсин» та народний аматорський театр ПК «Світлопільський» отримали відзнаки на святі театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти». Натомість, КП «Олександрійський театр» на порозі відродження колишньої слави, про це читачам «УЦ» розповів його керівник, Юрій Беланюк: «Якщо коротко, то я хочу створити професійний театр антрепризи, на зразок відомого київського „Бенюк і Хостікоєв”. Для виховання власних кадрів і відродження театральних традицій у наших планах створення студії як для акторів, так і для режисерів, художників, до речі, у них буде непогана практика – участь у виставах, які допомагатимуть оформлювати місцеві студенти за профілем, тобто – малювати, шити костюми й таке інше. Адмініструванням театру буде займатися опікунська рада, яку ми створимо. Не завадило б мати й ляльковий театр, хочемо організувати майстер-класи, вже отримали згоду відомих столичних акторів. Зрозуміло, що в планах театру є й організація зустрічей чи виступів зірок, а також розбудова театрального простору навколо театру».