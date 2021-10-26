Браконьеры с электрошокерами

Недавно Кировоградский рыбоохранный патруль сообщил о поимке нескольких браконьеров, которые вели промысел с помощью особо варварского метода – электроудочками. Вроде бы ничего необычного, браконьеров ловят часто, хотя и не так, как следовало бы, но вот поимка «электрорыбаков» – действительно редкий случай.

7 октября возле села Мануйловка Маловисковской территориальной громады Новоукраинского района были выявлены и изъяты плавсредство и электроудочка, а также незаконно выловленная рыба – 9 судаков, 4 карпа и рыба помельче общим весом 34 килограмма. Ущерб рыбного хозяйства оценили в 6 тысяч гривен с небольшим.

19 октября возле села Оситняжка был задержан еще один браконьер, у которого изъяли лодку, электроудочку и несколько сотен (!) рыбин различных пород. Общий ущерб оценили в 512,8 тысячи гривен! Как водится, составили протоколы, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел, но окончательное решение о наказании будет принимать суд, и не факт, что браконьерство удастся доказать. Во всяком случае, именно на этапе досудебного следствия пойманные инспекторами браконьеры чаще всего уходят от ответственности – то не доказан факт причастности к орудиям лова, то неправильно оформлены протоколы, то еще что-то. Как говорят специалисты, браконьерский лов рыбы, в том числе и электроудочками, часто крышуется «високопосадовцями», поэтому преступники легко уходят от ответа, но напрямую фамилий никто не называет, потому что «крышу» идентифицировать еще труднее, чем самого браконьера.

В качестве примера вот вам случай с народным депутатом Украины, который на своей страничке в «Фейсбуке» засветил себя с двумя ведрами «незачетного» судака, то есть меньше разрешенного для вылова размера, да еще и с запрещенным орудием лова, так называемым драчом – несколькими крючками на одной основе или целым пучком крючков, прикрепленных к леске. Маловероятно, что его накажут даже за селфи с драчом, штраф за применение которого составляет всего ничего – 600 гривен: «Кто же его посадит? Он же памятник!». Впрочем, по новым расценкам, то есть штрафным санкциям за незаконный вылов рыбы, штраф за такой улов мог бы составить около 100 тысяч гривен, поскольку один незаконно выловленный судак обойдется теперь в 3587 гривен.

Принятие новых расценок штрафов, узаконенных 6 октября этого года изменением в Постановление Кабинета Министров №1209 от 2011 года, обусловлено гламурностью прежних «стягнень» в отношении браконьеров – их скорее поощряли за вылов рыбы, чем наказывали. Это приводило к тому, что браконьеры добывали за год столько же рыбы, сколько все рыболовецкие промысловые предприятия Украины «гуртом». Теперь штрафы стали, как уже жалуются пострадавшие, драконовскими, а для наглядности скажем, что если «по-старому» за одну незаконно пойманную рыбку штрафовали на 3-5 гривен, то отныне цена вопроса – не меньше полутора тысяч гривен за «хвост». Кому интересно, напомним, что один незаконно пойманный карасик в штрафном измерении стоит теперь 1581 гривню, лещ – 1649, окунь – 3162 грн, щука – 3468, сом – 5117, и даже вылов одного экземпляра рака государство оценило в почти 3332 гривни! Кстати, даже подсчет «в столбик» показывает, что, исходя из этих цифр, штраф за браконьерство в Мануйловке должен быть на порядок больше, чем какие-то 6 тысяч гривен, – наверное, ошибочка вышла.

Хорошо бы иметь статистику влияния размеров новых штрафов на сокращение браконьерского «поголовья», но, судя по сводкам Кировоградского рыбного патруля, желающих заниматься незаконным промыслом меньше не становится, вот и электроудочники стали попадаться чаще, чем обычно. Надо заметить, что вреда от электроудочек неизмеримо больше, чем от вылова рыбы сетками. Эти орудия лова, правильнее будет сказать водные электрошокеры, не только глушат рыбу и вообще всю живность любого размера и вида в радиусе нескольких метров, что отрицательно сказывается на репродуктивности оставшихся в живых организмов, да так, что все плавающее население небольшого ставка можно уничтожить за 2-3 сезона. Говорят, что браконьерский вылов рыбы представляет угрозу национальной безо­пасности страны, правда, большинство народа этой угрозы не видит, считая браконьерство едва ли не такой же почетной работой, как и выращивание цветов на приусадебном участке. Печально, поэтому стоит напомнить, что рыба от удара электрошокером гибнет в мучениях – щука заваливается на бок и пытается уйти на дно, угорь бьется в агонии, судака словно оглушили палкой…

Хуже всего то, что нередко браконьеров крышуют всевозможные силовые ведомства, как говорится, по ранжиру и по месту дислокации, в том числе и оборотни в погонах, которые по долгу службы должны выявлять нарушения в сфере рыбоохраны и рыборазведения. Даже в нашей области! Мне приходилось принимать участие в судебных заседаниях, где рыбинспекторов в нарушении прав человека обвиняли… браконьеры, пойманные с поличным, причем было видно, что они ничего и никого не боятся, полагаясь на тайных защитников с погонами, корочками и кокардами.

В этом контексте даже сложно расставить приоритеты в деле борьбы за права рыбы – то ли сначала бороться с браконьерами, то ли с их крышевателями, причем второе намного труднее, поскольку за десятки лет на всех уровнях была выстроена стройная и главное – устойчивая система получения незаконной прибыли от вылова рыбы или мзды за невмешательство. Произошло, как говорят классики, сращивание организованной преступности и контролирующих органов, и разрушить эту спайку трудно еще и в силу местных условий – все друг другу кумовья, родственники и братья. Наверное, поэтому руководить управлением мелиорации и водных ресурсов Кировоградщины совсем недавно прислали человека со стороны – им стал Вячеслав Грибенко, но пока поговорить с ним не удалось, понимаем, что человек входит в курс дела.