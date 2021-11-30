Пройду по Променадной

Не будет преувеличением сказать, что город Кропивницкий украсила открытая в прошедшие выходные Променадная аллея, соединяющая улицы Попова и Жадова, вместе составляющие крупнейший спальный район областного центра.

Раньше она называлась Освободителей, как-то незаметно название изменилось, впрочем, большинство даже живущих с окнами на эту аллею не знали прежнего названия и самого факта того, что это аллея.

В последний раз благоустройство проходило там в 2008-м году, отремонтировали 22 фонаря, они были, мягко говоря, в нерабочем состоянии. Также высадили ряд деревьев, но они не прижились.

Тем временем плиты, которыми еще в советское время была выложена аллея, потрескались, полопались, как и бордюры, на автомобильной дороге, которая является частью аллеи, «проросли» ямы по полметра, некоторые лавочки (не все) поломали вандалы. То есть там было чем заняться коммунальщикам.

За 5 миллионов гривен из городского бюджета аллею полностью переделали, работы велись масштабные и основательные.

Впервые на аллее появились велодорожки. Полностью обновлено осветление на современное, экономичное. Новая плитка на всем протяжении аллеи, а это полкилометра в одну сторону. Установлены новые симпатичные лавки, урны для мусора, впервые появилось ограждение со стороны проезжей дороги, высажены хорошие деревья, в общем, всё серьезно.

«Об этом лучше не рассказывать, это стоит видеть, – сказал городской голова Андрей Райкович. – Работы длились полгода. Потратили пять миллионов. Теперь это – хорошая променадная зона, с качественным ремонтом. Уверен, что людям будет удобно здесь прогуливаться и отдыхать. Ночью не страшно ходить, потому что установлено качественное освещение. Я доволен результатом».

На взгляд человека, живущего в полуминуте ходьбы от аллеи, главное – что облагородили большой участок, прилегающий к улице Попова. Раньше там была голая земля, разъезженная машинами, где парковался кто хотел для похода на Поповский рынок. Летом там торговали арбузами, зимой – елками, после дождя перейти этот участок от рынка до ЗАГСа было еще тем испытанием для обуви. Теперь там красота, ухоженность и порядок. Так что спасибо от жителей микрорайона за проделанную работу.