Дороги, которые мы не выбираем

В середине ноября постоянная комиссия по вопросам архитектуры и градостроительства горсовета приняла к сведению обращение депутата Подольского райсовета о предложении включить в программу капстроительства на следующий год ремонт тротуара по улице Приречной. А также рекомендовала профильному управлению разработать комплексную программу реконструкции тротуаров в Кропивницком. Бурные аплодисменты депутатам! Наконец-то они обратили внимание на пешеходов. Но, пока программа будет создаваться, упомянем несколько локаций, которые нужно было привести в порядок еще позавчера.

Первая – это дорога до кардиоцентра от Университетского проспекта по левой стороне улицы Волкова. Ею ходят тысячи кропивничан и жителей области, которым нужно проведать своих приболевших родных. Вдоль областной больницы на землю лет двадцать или тридцать назад положили блоки ребристого бетонного забора. По нему не очень удобно ходить, что и видно по бегущей рядом тропинке, которую вытоптали горожане, но осенью и зимой забор лучше, чем грязь. Дальше дорога идет вдоль новой многоэтажки: там комфорт – тротуарная плитка. А потом тротуара нет, а есть лужи, размокшая земля и вздыбленные куски старого асфальта, по которым кто помоложе может проскакать до поликлиники МВД. Возле нее тротуарное покрытие еще держится, но и его прерывают зоны размокшей глины.

Вы скажете, не идите по левой стороне, идите по правой – у нас правостороннее движение. В принципе оно-то так, но по пути к кардиодиспансеру, как только вы пересечете улицу Академика Королева, вам в любом случае предстоит преодолеть месиво, очень похожее на полосу препятствий, какие показывают в американских фильмах. Привет обуви, приличному внешнему виду, да и риск плюхнуться в жижу очень высок. А заодно привет депутатам 4-го избирательного округа: Александру Артюху, Дмитрию Бирецу, Анне Нижниковой и Александру Чибитько.

Совершенно перестает быть пригодной для пешеходов в холодное время года не только дорога к медучреждению областного уровня. Уважаемые представители исполкома и депутатского корпуса, попробуйте пройти пешком в райцентр или из райцентра. В сухую погоду это с горем пополам еще можно сделать, хотя есть участок между автосервисом «Автомаксимум» и почтовым отделением, где тротуара нет совсем. А уж когда идут дожди или снег выпадет… Еще то приключение – пытаться не поскользнуться, увертываться от фонтанов грязи, вылетающих из-под колес несущихся мимо машин. Ау, уважаемые Виталий Вязовцев, Наталья Клименкова, Дмитрий Овчинников, Валерий Шутка, Валентина Яремчук и Александр Цертий! Напомню, это ваш территориальный избирательный округ №5, и ваши избиратели рискуют жизнью, добираясь в райбольницу или на оптовый рынок.

Есть и еще одна хлябь, по которой каждый день вынуждены ходить сотни кропивничан – пешеходный путь с Ковалевки на Балашовку. Спросите любого жителя Балашовки, и он вам в ярких красках расскажет, что он думает по этому поводу. Так вот, нормальные тротуары на Ковалевке заканчиваются аккурат возле ЖК «Сузір’я». Дальше по втоптанному в грязь тысячами ног бытовому мусору и строительным блокам нужно петлять между коробками гаражей и переплыть огромную лужу, чтобы добраться до железного моста через реку. Но на этом все не заканчивается. Грязь непролазную нужно еще преодолеть до крутой лестницы, которая ведет к улице Кременчугской. Несколько лет назад вдоль дорожки поставили освещение. Это огромный плюс, иначе люди продолжали бы пробираться по болоту в темноте. Но проблемы отсутствия нормальной дороги для пешеходов освещение не решает. Уважаемые депутаты Роман Колесниченко, Александр Корнюша, Надежда Павленко, Людмила Романив, Василий Рубан, Дмитрий Терзов, присмотритесь, не эта ли локация входит в избирательный округ №6?

Последние годы мы наблюдаем, как меняется в лучшую сторону город, как ремонтируются дороги и мосты, улучшается инфраструктура. К сожалению, в этой глобальной реконструкции интересы водителей превалируют над потребностями пешеходов. А ведь пешеходов намного больше! И, кстати, большинство из них – женщины, которые чаще ходят в больницы, магазины, детские сады, на рынки и так далее. Но не будем касаться гендерной проблематики. Вернемся к тротуарам.

Институт политики в области транспорта и развития (ITDP) оценивает города мира по пешеходной доступности, исходя из трех показателей: количества людей, живущих в пределах 100 метров от мест, свободных от автомобильного движения, таких, как парки, пешеходные улицы и площади; количества людей, живущих в пределах километра от заведений здравоохранения и образования; и средний размер городских кварталов. Кажется, что Кропивницкий по этим показателям не так и плох. Вот только те сто метров до парка могут оказаться непреодолимыми из-за элементарного отсутствия нормального тротуара.

Американский деловой журнал Fast Company назвал 50 причин, почему пешеходам в городе нужно отдать приоритет и делать улицы комфортными для людей, а не машин. Думаем, его стоит изучить тем, кто будет разрабатывать комплексную программу реконструкции тротуаров в Кропивницком.

Татьяна Фомина, пешеход.