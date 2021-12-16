Конвекторные обогреватели — это отличный способ сэкономить на оплате коммунальных услуг (если отключить в доме централизованное отопление и использовать его как источник обогрева) и получить множество других преимуществ. Купить качественное устройство достаточно просто, ведь в интернет-магазине allo.ua есть большой выбор конвекторов по выгодным ценам. Вы наверняка сможете подобрать устройство, удовлетворяющее всем вашим требованиям.
Как работает конвектор?
Электрический конвектор работает за счет естественной циркуляции воздуха в помещении. Весь процесс можно вкратце описать следующим образом:
- Холодный воздух проникает в корпус конвектора снизу.
- Этот воздух нагревается через ТЭН.
- Нагретый воздух выходит через верхнее отверстие конвектора и нагревает помещение.
Благодаря тому, что холодный воздух «уходит» вниз, а теплый — вверх, помещение при этом равномерно обогревается.
Преимущества конвектора
Наличие конвектора даст вам следующие преимущества:
- быстрое начало работы без траты времени на прогрев масла;
- легкость и компактность в сравнении с аналогами, особенно с радиаторами;
- конвектор достаточно безопасный, в отличие от того же масляного обогревателя, который в случае повреждения корпуса разольет раскаленное масло по помещению;
- способность быстро обогревать помещение;
- высокий уровень прочности и долговечности.
Благодаря этим преимуществам конвекторный обогреватель является очень востребованным товаром.
Бюджетный обогреватель-конвектор — гарантированное тепло в доме