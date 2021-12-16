Бюджетный обогреватель-конвектор — гарантированное тепло в доме

Конвекторные обогреватели — это отличный способ сэкономить на оплате коммунальных услуг (если отключить в доме централизованное отопление и использовать его как источник обогрева) и получить множество других преимуществ. Купить качественное устройство достаточно просто, ведь в интернет-магазине allo.ua есть большой выбор конвекторов по выгодным ценам. Вы наверняка сможете подобрать устройство, удовлетворяющее всем вашим требованиям.

Как работает конвектор?

Электрический конвектор работает за счет естественной циркуляции воздуха в помещении. Весь процесс можно вкратце описать следующим образом:

Холодный воздух проникает в корпус конвектора снизу. Этот воздух нагревается через ТЭН. Нагретый воздух выходит через верхнее отверстие конвектора и нагревает помещение.

Благодаря тому, что холодный воздух «уходит» вниз, а теплый — вверх, помещение при этом равномерно обогревается.

Преимущества конвектора

Наличие конвектора даст вам следующие преимущества:

быстрое начало работы без траты времени на прогрев масла;

легкость и компактность в сравнении с аналогами, особенно с радиаторами;

конвектор достаточно безопасный, в отличие от того же масляного обогревателя, который в случае повреждения корпуса разольет раскаленное масло по помещению;

способность быстро обогревать помещение;

высокий уровень прочности и долговечности.

Благодаря этим преимуществам конвекторный обогреватель является очень востребованным товаром.