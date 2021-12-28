Сенсационную новость о том, что Кировоградская детская областная больница получила внушительную гуманитарную помощь, опубликовали едва ли не все электронные СМИ, и не только Кировоградской области. Сенсация таилась в сумме «гуманитарки» из США – 5 МИЛЛИОНОВ долларов!

Чтобы не быть голословными, приводим цитату одного из сайтов, который, в свою очередь, ссылается на другой, а тот – на третий, и так далее: «У Кропивницькому дитяча обласна лікарня отримала допомогу на суму п’ять мільйонів доларів від українців, які живуть у Сполучених Штатах Америки».

Далее идет перечисление полученного – скальпели, иголки, нитки, дыхательные контуры, капельницы и прочие материалы, упакованные в 38 ящиков. Понятное дело, что нас взволновала сама сумма, ведь на пять миллионов долларов можно загрузить не один железнодорожный вагон или приобрести вообще современнейшее оборудование, а тут – расходные материалы. Чтобы расставить точки над «і», мы обратились к генеральному директору КП «Областная клиническая детская больница» Кировоградского областного совета Василию Хорощаку. Василий Дмитриевич назвал это сообщение, мягко говоря, не совсем точным, в смысле, озвученную сумму, а во всем остальном – правда: гуманитарная помощь с такой номенклатурой была получена, за что огромная благодарность людям, которые ее собирали и прислали в больницу.

Как выяснилось, благотворители сами не очень точно сформулировали новость, потому что они имели в виду не конкретную партию медпрепаратов для кировоградской детской больницы, а ВСЮ сумму, собранную двумя церковными общинами из города Портленд, штат Орегон, США, начиная с 2014 года. Со времени начала агрессии России против Украины члены общин во время богослужений постоянно рассказывали о войне, собирали и направляли помощь нашим военным, а сейчас решили, что надо помочь и детям.

Организатором сбора этой партии помощи оказался уроженец Ивано-Франковщины Игорь Левкив – после службы в армии в одной из кировоградскх воинских частей он закончил КИСМ и остался тут работать, а теперь уже почти 30 лет живет в США. Будучи президентом Культурной ассоциации, он решил помочь именно этой больнице, потому что в свое время в ней лечились и его дети. Такая вот трогательная благодарность. Стоит напомнить, что к сбору денег на посылку для нашей больницы присоединилось полторы тысячи жителей штата Орегон, за что им наше спасибо.