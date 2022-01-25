Бидненко и два Полищука

Конкурсная комиссия определила победителей областной литературной премии имени Евгения Маланюка. Претендентов было шестеро, победителей – трое. Журналисты «УЦ» условно причастны к этому событию.

Напомним: ознакомившись со списком книг, претендующих на соискание премии, мы решили прочесть их и написать краткий отзыв. Прочли и написали. Кроме того, в редакции живо обсуждали прочитанное. Более того, болели каждый за «своего» автора.

Согласно результатам голосования членов комиссии, в номинации «Поэзия» лауреатом стала автор книги «Сиреневый вечер» Наталья Бидненко. Мы отмечали высокий уровень профессионализма и надежности материала, в котором доминирует тема любви. Стихотворения ровные и округлые, как галька на морском берегу, среди которой, как и полагается, сверкают самоцветы неожиданных рифм или ассоциаций.

В номинации «Проза» победил Кирилл Полищук и его книга «Птичье кладбище». Мы также высоко оценили сборник из восьми рассказов Кирилла, в котором почти все рассказы – от первого лица, они интригуют, не позволяют отвлечься, пока не дочитаешь до конца, не дождешься финала, развязки.

В номинации «Литературоведение и публицистика» победил Владимир Полищук и его «Время псевдонимов и рабкоров». В книге собраны 33 статьи об уроженцах Елисаветграда, начиная от Павла Гельбака до Юрия Яновского. Каждая – интересная история, за которой стоит колоссальный опыт работы.

Поздравляем лауреатов! Вручение областной литературной премии имени Евгения Маланюка состоится 2 февраля – в день рождения писателя.