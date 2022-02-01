Прийшли до депутата за мільйонами

Олега Воронька до виборів у Верховну Раду в 2019 році навіть у рідному Світловодську мало хто знав. Бо обидва його відомих бізнеси, «Агротрейд груп» та «Інстант фудс груп», якими займався Олег Євгенович, зареєстровані в місті Дніпро, і насправді він там і мешкав, хоча зареєстрований у Світловодську. До речі, в Світловодську у нього одна квартира, а в Дніпрі – дві. Бізнес в основному був на ввезенні в Україну продуктів харчування, у першу чергу кави та чаю.

За підсумками виборів і подальшого декларування прибутків Воронько став маленькою сенсацією початку 2020 року. Виявилося, що в нього більше ніж у будь-кого в українській політиці є на руках коштів, тобто готівки. Жоден зі знаних багатіїв – ні Петро Порошенко, ні Віктор Медведчук чи хтось ще – не тримає в себе стільки банкнот. Воронько задекларував за 2019 рік 2 мільйони 796 тисяч доларів на руках, 1 мільйон 130 тисяч євро, і ще багато різної валюти від британських фунтів та швейцарських франків до ізраїльських шекелів. Диванні експерти перерахували, і виявилося, що все це тягне десь на 125 мільйонів гривень.

І все було нормально, і походження цих коштів нікого не цікавило, доки Олег Воронько був у фракції «Слуга народу», від цієї партії він і балотувався. Але не так давно Воронько перейшов до новоствореного міжфракційного об’єднання «Розумна політика», заснованого колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

І коштами Воронька одразу зацікавилося Державне бюро розслідувань.

«За результатами перевірки декларації нардепа за 2020 рік, Національне агентство із питань запобігання корупції не отримало підтвердження походження 132 мільйонів 25 тисяч гривень у декларації Воронька», – це офіційне повідомлення Національної агенції з питань запобігання корупції. Сам Воронько пояснив НАЗК, що джерелами походження його активів є доходи та заощадження, які він отримав до того, як став народним депутатом. Але документів, що підтверджують отримання вказаних доходів, він не надав.

І тепер до нього прийшли з обшуком. Щоправда, з інших причин.

«Обшуки, які проводить ДБР у народного депутата, члена МФО “Розумна політика” Олега Воронька, є політичним тиском не лише на нього, а й на голову об’єднання Дмитра Разумкова. Причому такий пресинг загрожує не тільки членам його об’єднання». Про це на брифінгу заявив сам Разумков.

«Сьогодні в країні відбувається політичний тиск на опонентів. То був Порошенко, зараз взялися за “Розумну політику”, далі братимуться за інших. Якщо хтось думає, що він пройде між краплинами дощу й по ньому не вдарить бажання узурпувати владу в Офісі президента, повірте мені – вдарить. Не можна мовчати, не можна на такі речі заплющувати очі й вдавати, ніби нічого не відбувається», – заявив політик.

ДБР дало офіційний коментар: «У рамках кримінального провадження за фактом підробки документів Державне бюро розслідувань проводить обшуки у чинного народного депутата України». У ДБР вважають, що документи, які підтверджують вихід фігуранта зі складу керівництва комерційної структури, міг бути сфальшованим.

Народний депутат від Кропивницького, колега Воронька Олександр Дануца в коментарі «УЦ» розповів, що Олег Євгенович «Нормальна людина. Освічений, тямущий».

– А хто його рекомендував як кандидата в народні депутати?

– Рекомендувала партія. Ця історія – якесь непорозуміння.

Обшук відбувся ще 28 січня. З тієї пори жодних новин ні від ДБР, ні від депутата немає. Мабуть, все закінчиться так, як в нас прийнято у справах, де задіяні високопосадовці, – нічим. І насправді – заробила людина грошей і зберігає їх не в акціях чи на банківських рахунках, а вдома. Само ж по собі це не злочин?..

P.S.: Народний депутат Олег Воронько вийшов з фракції партії «Слуга народу».