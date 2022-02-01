Все ще по кишені

Як не дивно, 31 січня в кропивницьких магазинах не шикувалися натовпи з бажаючих запастися поліетиленовими торбинками за старими цінами, оскільки наступного дня мало відбутися чергове їх подорожчання.

Так, згідно з рішенням уряду, ухваленим наприкінці минулого року, з 1 лютого нинішнього мають діяти такі мінімальні ціни на пакети товщиною понад 50 мікрометрів, «призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг»: 2 гривні – «пакет без ручок і бокових складок»; 2 гривні 50 копійок – «пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок»; 3 гривні – «пакет із ручками і боковими складками».

Так і не второпавши, чим відрізняється «пакет без ручок і бокових складок» від «пакета без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок», автор цих рядків зранку 1 лютого пройшовся кропивницькими супермаркетами, заглянув і на Центральний ринок. Думалося, на місці легше буде розібратися в цій теорії.

У «Сільпо» поцікавився у продавчині, скільки коштує найменший прозорий пакетик – в які покупці накладають м’ясо, рибу тощо.

– Як і раніше, 10 копійок, – відповіла та. Значить, я запитував про пакетики товщиною до 50 мікрометрів.

На касі продаються поліетиленові торбинки з магазинною символікою. Ціни – залежно від величини – 2 гривні, 2 гривні 50 копійок, 3 гривні 50 копійок. Незручно було запитувати, скільки вони коштували напередодні. Але від мінімальних цін, визначених урядом з 1 лютого, «Сільпо» не відступило.

В «АТБ» найменші (тепер уже знаю – товщиною до 50 мікрометрів) поліетиленові пакетики – по 12 копійок. Багаторазові, із логотипами «АТБ», – по 3 гривні й 3 гривні 90 копійок. Якщо й подорожчали, то не так, як капуста й цибуля за зиму.

У промтоварному відділі магазину «Та-да» можна розгубитися – такий багатий там вибір пластикових торбинок. Ціни – на людей різної купівельної спроможності. Можна купити за 91 гривню упаковку з 500 пакетиками преміум-класу і горя не знати з рік. Але черга тут не стоїть.

М’ясникам на Центральному ринку запитання про вартість пакетиків видається дивним.

– Та я тобі даром дам! – обіцяє торговець. За умови, звісно, що куплю в нього м’яса.

– Упаковка безплатна, – каже жінка, яка продає яйця. – То в «АТБ» по 10 копійок деруть за порожній пакет.

Отже, торговий люд начхав на постанову уряду, згідно з якою з 10 грудня минулого року «розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі», за винятком біорозкладних. А що ж далі?

З 10 березня 2022 року обіг пакетів зведуть до мінімуму. Невідомо, скільки коштуватимуть найменші торбинки – уряд ще не вирішив. Саме час запастися – природа стерпить.