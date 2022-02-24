Андрій Райкович: у нас єдина і спільна мета – Україна!

Шановні кропивничани, дорогі земляки!

В країні введено воєнний стан. Росія зночі атакує українські кордони, бомбить наші міста. Українська армія, підрозділи ДСНС, усі правоохоронці, військові, українська влада, кожен на своєму місці спокійно і гідно виконують свої завдання – боронять нас від ворога.

Увесь світ сподівався на здоровий глузд, на дипломатію. Але замість цього на нас летять ракети, луплять гради. Під обстрілами – мирне населення, великі українські міста, особливо ті, де розташовані військові аеродроми і військові бази. Гинуть українські військові.

Тут, в центрі України, наше з вами завдання, наша місія – бути мобілізованими, і готовими щомиті допомагати українській армії. Своєю згуртованістю, високим порядком, чітким розумінням, що таке режим воєнного стану, організувати життя так, щоб увесь світ, а особливо ворог, бачив, що Україна, ми з вами – не на колінах. Ми здатні себе захистити, бо єдині, бо у нас холодний розум, високий дух любові до рідної землі, до своїх сімей, до своїх дітей. А це більше ніж зброя.

Друзі мої! Я прошу кожного із вас. Давайте запам’ятаємо – в нашому місті – в центрі України – немає жодної паніки, жодного хаосу, жодного розбрату. Ми мусимо бути об’єднані і сильні, як ніколи. Не реагувати на жодні фейки, довіряти лише офіційній інформації. Зараз час обдуманих і зрілих кроків.

Знайте, у нас вже працює оперативний штаб. Ми щільно займаємось облаштуванням нашої бригади тероборони. Міська комісія ТЕБ та НС перейшла на роботу в режимі 24/7. Ми готові приймати біженців з інших міст України. Поставтесь до цього з розумінням.

Я дав команду посилити охорону всіх об’єктів критичної інфраструктури міста. Прошу вас без нагальної потреби не користуватись громадським транспортом, не бігти до банкоматів та торговельних мереж. Не скуповуйте продукти, їх достатньо. Прошу автомобілістів, без нагальної потреби не користуватись своїми авто, не створювати черги на заправках. Всі, хто може залишити діток вдома, зробіть це. І обов’язково заспокойте їх. У кого немає такої можливості – дитячі садочки працюють. Школи можуть перейти на дистанційку.

Усі лікувальні заклади міста також переводяться на посилений режим чергування. Прошу усіх медиків бути уважними до людей старшого віку, до тих, у кого хронічні захворювання. Прошу психологів більше спілкуватися в соціальних мережах, заспокоювати містян.

Переконаний, що представники бізнесу, підприємці, промисловці, від дрібного до найбільшого, сприятимуть реалізації будь-якого завдання на вимогу ситуації. Режим воєнного стану передбачає низку заборон, яких не треба лякатися. Довіряйте військовим, поліції. Будь – які прохання від них – лише для нашої загальної безпеки. Будьте переконані в тому, що Національна поліція, Нацгвардія, підрозділи ДСНС, комунальні служби працюють в посиленому режимі, щоб у місті був спокій і порядок, щоб ви були захищеними.

Знайте, що я завжди з вами. Життя вже не раз випробовувало нас на міцність, єдність і порядок. І ми демонстрували, що є потужною громадою, що ми щирі, сильні і розумні. Тож давайте і зараз, в такі складні для країни часи, доведемо, що Кропивницький, кропивничани надзвичайно мирні, гостинні люди. Нам чужого не треба, але за своє, за рідну землю, за дітей ми стоятимемо, як стояли наші батьки, діди й прадіди.

Працюємо, живемо спокійно і злагоджено. Повторюю – жодної паніки і страху. Дбаємо одне про одного. З нами зараз увесь світ.

У нас має бути єдина і спільна мета – Україна.