Дорогі кропивничани. Сьогодні вводиться комендантська година. Її режим – з 22.00 до 6.00 ранку.

Впродовж цього часу прошу усіх бути вдома, зберігати спокій. Зараз готуються спеціальні перепустки для працівників критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста.

Прошу зрозуміти, нам треба економити дизельне пальне для потреб тероборони, Збройних сил. Тому зменшується кількість комунального транспорту на усіх міських маршрутах. Тож скоригуйте свої пересування. Без зайвої потреби не вирушайте з дому.

На в’їздах у місто розгортаються блокпости. Іще раз нагадую усім, хто в’їжджає і виїжджає з міста за нагальною потребою, ви зобов’язані пред’являти необхідні документи.

Знову і знову запевняю вас, що в місті у посиленому режимі працюють усі комунальні служби. ДСНС, правоохоронці, нацгвардія контролюють усі стратегічні об’єкти обласного центру.

Друзі, прошу зберігати спокій. Не вірте підозрілим повідомленням. Покладайтесь лише на офіційні джерела інформації. Дякую усім представникам ЗМІ, які працюють в нашому місті за оперативність, партнерство і високе професійне розуміння всієї глибини ситуації.