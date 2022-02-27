Увага! Звертаюсь до усіх власників торговельних мереж і закладів громадського харчування, до усіх, хто відпускає аклоголь!

Відсьогодні у Кропивницькому категорично забороняється продаж алкогольних напоїв. Це рішення оперативного штабу при ЦВА. Майте на увазі, що кожен заклад перевірятимуть правоохоронці.

Прошу з порозумінням поставитись до такого рішення. Зігрівайтесь чаєм, кавою і палкою любов‘ю до України і нашого рідного міста.

Переможемо – відсвяткуємо разом!