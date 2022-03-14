Олександрія, коротко

Війна – війною, а транспорт має працювати. З 11 березня відновлена робота Олександрійської, Новомиргородської, Долинської, Маловисківської автостанцій.

З 14 березня в Олександрійській громаді поновлено освітній процес, поки в дистанційному форматі. Про це на своїй сторінці повідомив міський голова Сергій Кузьменко. Окрім цього рішення, виконком спростив процедуру фінансування тероборони та комунальних підприємств, розпочато створення добровольчих формувань для захисту країни, а ось випускати на лінії нові міські автобуси поки що не будуть, дочекаємось мирного часу.

Міська рада застерігає та повідомляє про скасування будь-яких перевірок чи робіт на вимірювальній апаратурі житлового фонду контролерами підприємств сфери життєзабезпечення – це засторога проти шахраїв. Прикро, але саме в Олександрії викрито один з найпідліших шахрайських прийомів – «на довірі», молода пара негідників збирала кошти нібито для допомоги військовим і привласнювала їх.

Але це лише крапля жлобства в морі доброчинності, яку надають мешканці міста біженцям та військовим. За час війни в Олександрійській громаді зупинилося або пройшло транзитом більше 10 тисяч українців, яким була надана всебічна допомога та підтримка.

Фонд Сергія Кузьменка «Турбота» готується передати вже третю гуманітарку в Олександрію, яку збирають земляки в Німеччині, а в самій громаді з початку війни зібрали та відправили більше 10 автівок з необхідними речами у Київ, Харків та Сєвєродонецьк. Вагомий внесок у нашу перемогу зробили колективи Олександрійського медичного коледжу та міська профспілка працівників освіти, які перерахували в фонд армії 45 та 60 тисяч гривень відповідно. Перейшла на військові рейки й місцева швейна фабрика, де почали шити розгрузки для наших воїнів, для чого на підприємство було завезене додаткове обладнання.

Про свою участь у зборі коштів на оборону та готовність стати на захист країни оголосили й найактивніші олександрійські футбольні уболівальники, так звані ультрас.

З сумом повідомляємо, що на минулому тижні Олександрія попрощалася з двома земляками, які віддали молоді життя в боях із загарбником, – це 20-річний Андрій Чорний та 25-річний Іван Громко. Вічна пам’ять і слава нашим героям!