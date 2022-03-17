Спортсмени – для Перемоги

Поки наші паралімпійці творили історію в Піднебесній (у медальному заліку українці поступилися лише господарям стартів), переважна більшість спортсменів і тренерів України стали на захист своєї держави.

Зрозуміло, що представники спортивної Кіровоградщини також усіма своїми силами та можливостями допомагають у боротьбі з ворогом. Зокрема, тренер-викладач СДЮШОР-2 зі стрибків у висоту Геннадій Здітовецький чи не першим був у військкоматі, а згодом і в теробороні, бажаючи захищати Україну зі зброєю в руках. Та Геннадію Борисовичу пояснили, що він є нашим золотим запасом, який ще знадобиться після нашої перемоги над ворогом для того, щоб готувати нових кропивницьких спортивних зірок.

Майже з першого дня в територіальній обороні виконує поставлені задачі головний тренер баскетбольного клубу «Кропивницький» Андрій Бабенко.

Більшість провідних атлетів та тренерів у своїх містах та селищах займаються волонтерською діяльністю, приймають біженців, передають нашим воїнам на передову речі, продукти харчування тощо. Із наших видатних спортсменів, тренерів та директорів спортивних шкіл обласного центру за розпорядженням керівництва обласної військової адміністрації створені дві мобільні групи, які працюють при Центральноукраїнському волонтерському хабі. Сюди надходить більшість гуманітарної допомоги з України та з-за кордону, яка розподіляється за призначенням та відправляється воїнам або біженцям за їх потребами. До цих мобільних груп входять наш видатний олімпієць Олександр Симоненко, директор обласної школи вищої спортивної майстерності Юрій Симоненко, директор ОСДЮШОР-2 Віталій Винокуров, директор СДЮШОР «Надія» Станіслав Рой, директор ОСДЮШОР «Ніка» Сергій Нечмоня, начальник Кіровоградського регіонального центру «Інваспорт» Олег Соколовський, начальник обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Дмитро Янчук. Мобільні групи за першою необхідністю збираються протягом 15 хвилин на визначеному автотранспорті в зазначеному місці й виконують роботу по перевезенню, розгрузці та складуванню гуманітарних вантажів.

Тренери спортивних шкіл Кропивницького, зазначили в міському управлінні молоді та спорту, як і їхні колеги з обласних спортивних структур, також займаються нагальними потребами: грузять пісок для укріплення блокпостів, плетуть маскувальні сітки, готують місця для облаштування біженців та продуктові набори для ЗСУ, сортують гуманітарну допомогу. Три працівника управління, серед яких два тренери, наразі служать в ЗСУ за контрактом, а ще два співробітника – в територіальній обороні.

Гравці ФК «Зірка» вимушені були припинити підготовку до сезону в аматорському чемпіонаті України й зараз майже всі залучені до різноманітних волонтерських проєктів. Серед працівників футбольного клубу декілька чоловік були призвані до лав ЗСУ. Є також представники ФК «Зірка» й у територіальній обороні. Ну а президент футбольного клубу «Зірка» Максим Березкін виступив одним із ініціаторів виготовлення бронежилетів для потреб батальйону територіальної оборони. І перші бронежилети «Береза-1» вже пройшли випробування й направлені до тероборонівців. А ще Максим Березкін за власні кошти закупив додатково 500 бронежилетів іноземного виробництва, які також будуть спрямовані на забезпечення територіальної оборони Кіровоградщини.

Потрібно відзначити, що на базах СК «Борець» за ініціативи керівника клубу Євгена Скирди та його колег-тренерів із бразильського джиу-джитсу, а також на тренувальній базі на Завадівці у власному помешканні старшого тренера збірної області з боксу Віктора Саласенка постійно приймають біженців з регіонів, які постраждали від російської агресії.

У Збройних силах України та територіальній обороні зараз несуть службу вісімнадцять представників нашого факультету фізичного виховання. Ну й серед випускників факультету чимало тих, хто боронить нашу свободу та незалежність.

На жаль, у спортивних лавах Кіровоградщини не обійшлося без важких втрат. У запеклій боротьбі за свободу України під Києвом загинули студенти факультету фізичного виховання ЦДПУ ім. В. Винниченка – Олександр Кінша та Іван Гушан. Світла пам’ять…