На постійну роботу потрібні…

За інформацією обласного центру зайнятості, «станом на 30 березня на Кіровоградщині неукомплектованими залишалися 1310 вільних робочих місць та вакантних посад, у тому числі на посади професіоналів та фахівців – 78 вакансій, на посади за робітничими професіями – 640 вакансій, на посади, які не потребують кваліфікації, – 135 вакансій.

Найбільше шансів знайти роботу мають лікарі, водії, кухарі, охоронники, слюсарі. Затребуваними залишаються й фахівці за професіями електромонтера та електрозварника».

Найбільше вакансій фіксується в промислово активних районах, але, окрім технічних спеціальностей, таких, як водії, гірничі робітники, зварники, токарі, екскаваторники чи бульдозеристи, інженери та слюсарі, можна зустріти й керівника гуртка або конструктора одягу чи взагалі – змішувача продуктів харчування та напоїв.

Вакансії залежать і від характеру території – сільськогосподарські потребують механізаторів, водіїв, зварників, і досить багато вакансій серед бухгалтерів, потрібні й керівники складів чи керівники закладів громадського харчування, навіть один директор ресторану чи кафе.

Показово, що в торгівлі, одній з найактивніших галузей останнього часу, вакансій практично немає або вони нелегальні. Проте це не стосується медицини – фахівців лікарської справи потрібно багато, їм же пропонують і найвищу заробітну плату – до 20 тисяч гривень. А ось єдиного слюсаря-сантехніка чомусь образили – пропонують всього 3,5 тисячі гривень (мабуть, пів ставки), хоча його колегам, слюсарям на виробництві, платитимуть від 6,5 до 10 тисяч гривень.