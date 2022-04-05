Весь світ і Олександрія

Разом з березнем в Олександрійській громаді завершився опалювальний сезон. Мер міста Сергій Кузьменко подякував працівникам КП «Теплокомуненерго» за роботу в складних умовах, але зазначив, що опалювальний сезон зупинила відсутність лімітів газу на квітень, яких не отримали й інші міста.

Виконавчий комітет за рахунок внутрішніх резервів спрямував 1,5 мільйона гривень для ліквідації боргу по заробітній платі працівникам ЦРЛ, який утворився через затримку фінансування з боку НСЗУ. Виконком виділив паливно-мастильні матеріали з міського запасу для роботи комунальних підприємств та на потреби територіальної оборони. Мер поінформував про роботи на пускових об’єктах міста – кисневій станції та інфекційному відділенні: «Ми запустили систему, яка дає можливість мати власний кисень, – це кисневий генератор. Він вже працює. І цього тижня ми розпочали роботу, пов’язану із добудовою кріоциліндрів – ємностей, в яких кисень накопичується й потім використовується в усіх відділеннях». З наступного тижня відновлюються роботи по завершенню реконструкції корпусу інфекційного відділення.

Не забули й про весняні турботи – виконкомом погоджено проведення ярмарку «Все для саду та городу» з 11 по 23 квітня біля стадіону «Ніка» та розміщення з 1 квітня комплексу атракціонів на площі Соборній.

Місто робить конкретні кроки для пожвавлення економічного життя – ухвалено рішення про зменшення на 50% ставок орендної плати за березень для підприємців КП «Центральний ринок», які в непростих умовах відновили діяльність.

Олександрія продовжує надавати допомогу вимушеним переселенцям. Сергій Кузьменко зустрівся з біженцями, які тимчасово зупинилися в місті, і подякував їм за довіру: «Олександрія, як і інші мирні міста, у такий важкий час намагається створювати комфорт для людей, які вимушені були залишити свої домівки й шукати безпеки по всій Україні». Зустріч вийшла емоційною – люди не приховували сліз вдячності, що після стількох поневірянь отримали прихисток і підтримку. Зараз в Олександрії проживає до 4 тисяч гостей, яким потрібні й допомога, і робота, і житло.

Місто компенсуватиме власникам житла вартість безплатного проживання переселенців у розмірі 14,77 гривні за особу на добу, прийом заяв розпочався в приміщенні музичної школи.

Через майже півтора місяця з початку війни можна відзначити, що обсяги гуманітарної діяльності лише збільшуються. Днями прибуло 2 тонни вантажу з міст-побратимів Ярочин (Польша) та Тервел (Болгарія) – ліки, спальники, ковдри та постільне, засоби гігієни, а також продукти харчування.

Підтримка надійшла й із Парижа – майже 21 тонна «гуманітарки» двома фурами прибула в Олександрію, звідси допомогу перенаправлять на фронт та в постраждалі населені пункти. По лінії Червоного Хреста з-за кордону надійшло 5 тонн води та сухпаїв, вони теж будуть відправлені далі – на північ, схід і південь України. Отримано вантаж і з штату Кентуккі (США), який збирали уродженці Маріуполя та Олександрії.

Місто в рівній мірі надає допомогу як цивільним, так і військовим – щодня відправляється 2-3 машини з продуктами, ліками та військовим спорядженням. Лише за останній час придбано 25 бронежилетів, рації, дрон, тепловізори, що стало можливим завдяки добровільним внескам мешканців і організацій, наприклад, працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії перерахували свій одноденний заробіток – 61 тисячу гривень.

Одним з найактивніших надавачів допомоги залишається Благодійний фонд Сергія Кузьменка «Турбота», який з початку війни тісно співпрацює з п’ятьма умовними командами з Чехії, Німеччини та інших країн Європи. 2 квітня цими каналами отримано партію інсуліну.

А ще «Турбота» безкоштовно годуватиме переселенців безкоштовними сніданками та обідами переселенців. Про це у своєму зверненні повідомив міський голова.

Не забуваємо й про футбол. Як повідомив головний тренер «Олександрії» Юрій Гура, більшість футболістів та штаб займаються волонтерством, але за можливості спортсмени намагаються підтримувати форму на базі, разом з молоддю.