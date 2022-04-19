Ознака людяності

Почесний громадянин Кропивницького, багаторічний ректор Державної льотної академії України Сергій Неділько з перших годин війни підключився до допомоги всім, хто її потребує, з інших областей країни.

Зусиллями Неділька свого часу був заснований технопарк при льотній академії, буквально за пару діб він був перебудований, прилаштований на допомогу людям з регіонів, де йде війна. Три будівлі зараз приймають людей, є все – світло, вода, тепло.

Пряма мова Сергія Миколайовича: «Так склалося, що ми були й є на шляху евакуації людей з постраждалих регіонів. Спочатку було дуже багато людей з Києва, Харкова, тепер дуже багато з Краматорська, Попасної, Щастя та інших міст і сіл Донбасу й Луганщини.

Я багато років розбудовував IT-містечко та технопарк під егідою академії, зараз ми все там зробили під потреби людей. Так склалося, що раніше більшість людей у нас були на ніч, щоби далі їхати на захід країни, але зараз на заході вже все зайнято, чимало людей лишаються в нас. Такі важкі долі, і не тільки в людей… Була в нас родина, на маленькій машині 5 людей, ніяких речей навіть не змогли взяти з собою, але домашніх тварин не полишили.

У нас з дружиною є розплідник собак, була та є можливість прихистити домашніх тварин. Ми приймали, окрім вимушених переселенців, по 15-20 тварин за добу. Годували виснажених людей і тварин. Вдень і вночі… Не всі мали можливість брати своїх домашніх тварин з собою далі… У нас перебували навіть собаки-інваліди, яких власники не покинули, хоча навіть речей не взяли, і вже забрали з собою, здається, до Канади.

Зараз у нас перебуває приблизно 80 собак та котів. Чекаємо ще з Миколаєва групу.

Усе це робимо, звісно, безкоштовно. Нам допомагають Червоний Хрест, волонтерка Олена Щербина, також наші партнери з Норвегії, з якими ми багато років співпрацюємо.

Чому ми це робимо? У мене особисто все життя поруч були собаки. Як я можу не допомагати також тваринам тепер?

До речі, у нас ще є кілька вільних вольєрів для великих собак».

У четвер ввечері у Недільків на базі з’явився породистий собака хаскі з Харкова, з дуже цікавим родоводом. А ще на підході – три собаки з одного міста, де зараз дуже важко.

– Але є й перша ластівка: родина з Бучі, чий собака був у нас, забрала вихованця – люди повертаються додому на Київщину, – каже Сергій Неділько.