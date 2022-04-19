Велкам ту Кіровоградщина

З перших годин, як було оголошено про державну програму релокації (переїзду) підприємств з фронтових та прифронтових регіонів до безпечних, голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга зайнявся тим, щоби наш регіон був долучений до цього процесу. Деталі Сергій Павлович розповів в інтерв’ю кореспонденту «УЦ».

– Чомусь спочатку наша область не була задіяна у програмі. Але завдячуючи спільним зусиллям голови обласної військової адміністрації Андрія Райковича та обласної ради процес пішов з 8 квітня.

Наразі вже близько десяти підприємств з інших регіонів розглядають можливість переміститися до нас. Це підприємства з Харківської, Дніпропетровської, Київської областей. Опрацьовується з містами та громадами питання про виділення території під ці підприємства. Попередньо вони вже погодили розміщення у нас, зараз приїжджають подивитися. Бо це ж комплексне питання – не тільки устаткування треба перевезти, а й вирішити, де та як будуть розміщені люди, кваліфіковані техніки, інженери. Працюємо спільно з нашим регіональним фондом підтримки підприємництва, торгово-промисловою палатою. Усі заявки розглядаються оперативно. Жодних підстав у відмові щодо переміщення немає. Ми тільки за!

– Що може запропонувати обласна рада цим людям?

– У першу чергу ми надаємо територію. Це основне – безпечне місце. Ще наша задача – бути, як кажуть, інвест-нянею, допомогти вирішити усі формальні та організаційні питання.

– Можна зазначити профіль роботи цих підприємств?

– Абсолютно з різних сфер. Починаючи від виробництва до переробки. Кіровоградщина готова стати майданчиком для збереження цих підприємств. Маємо в тилу забезпечувати економічний фронт. У нас достатньо фахівців. У розбудові України всім знайдеться місце.

– Релокація – це стосовно індустрії? Чи є інші галузі, той же Донецький медичний університет може стати Кропивницьким?

– Ми приймаємо зараз не тільки медичний виш. Наразі стоїть питання щодо переїзду до нас університету внутрішніх справ із Донецька. Боляче, що за таких умов, але тим не менш, Кіровоградщина сьогодні може в повній мірі використати свій потенціал – промисловий, освітній, медичний і науковий. Працюємо над цим.