Слава Христу! Героям слава!

Цьогорічний Великдень у Кропивницькому наповнився особливим змістом і філософією, оскільки вперше за 70 останніх років мешканці міста зустрічали його в умовах Великої війни, в умовах протистояння не лише на полі бою, але й у тилу, адже, за великим рахунком, поняття тилу зараз не існує.

Багато мирян вирішили особисто отримати Боже благословіння, тому подвір’я храму Св. Володимира ПЦУ (української юрисдикції) було вщерть заповнене людьми. Натомість, у зв’язку з російською агресією, майже без парафіян залишився сусідній храм УПЦ Московського патріархату. У всякому разі, у дворі української церкви бажаючим місця не вистачало, й освячення відбувалося в кілька заходів на розташованій поряд автостоянці «Кіровоградгазу», а кількість людей за день перевищила 5 тисяч. Церкву відвідало багато посадових осіб та політиків обласного й міського рівнів – серед інших були помічені депутати обласної ради Чорноіваненко, Горбунов, депутати міської ради Терзов і подружжя Шамардіних, чиновники і посадовці, але найбільшу увагу привертали до себе воїни в військових одностроях, які прийшли разом з родинами.

Навіть священники змінили традиційні привітання й до звичного «Христос Воскрес!» додавали «Слава Україні!», «Слава нації!», на що отримували дружну відповідь: «Героям слава!» і «Смерть ворогам!».

Військові у своїх коментарях на тему Великодня були небагатослівні, але категоричні. Олег: «Великдень – це перемога. Христос Воскрес, і Україна переможе. Я на фронті з самого початку, бачу зміни, і тому наша перемога буде яскравою». Дружина військового Валерія, теж Валерія: «Це для нас початок чогось кращого, наближення перемоги, ми дуже цього хочемо!». На запитання, чи військові будуть святити зброю, як колись гайдамаки, хлопці відповідають просто: «Зброю ми не святимо, але Великдень для нас – це перемога української нації для всього світу. Нам війна не потрібна, але перемагати мусимо – у нас вибору немає». Цю думку підтримав і член парафіяльної ради Іван: «Війна не лише розорює, але й об’єднує й веде до перемоги».

За інформацією озброєних правоохоронців, яких біля культових споруд міста було надзвичайно багато, церемонія освячення пройшла без порушень громадського порядку. Люди відзначали цьогорічне свято Воскресіння вдома, у родинному колі, у думках і молитвах за тих, хто потребує допомоги та підтримки, а це – населення всієї України…