Не шкодуючи життя…

Минулий тиждень став одним з найважчих для більшості олександрійців.

15 квітня загинув 44-річний солдат Костянтин Єрмаков, який указом президента України був посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. 21 квітня загинув військовий контрактник Данііл Солоніна, який прожив лише 21 рік. 23 квітня – військовий Валерій Коржов. Цьогоріч йому мало би виповнитися 53 роки. 24 квітня – 42-річний викладач Олександрійського педагогічного коледжу Сергій Костенко.

Олександрійці висловлюють щирі співчуття рідним та близьким земляків-героїв.

28 квітня мер міста Сергій Кузьменко повідомив приємні новини: «Хочу подякувати нашим лікарям. Усіх хлопців, окрім одного, які були поранені під час ракетного обстрілу, виписали з лікарні. Зараз вони проходять реабілітацію в інших лікувальних закладах».

Своєрідну реабілітацію в Олександрії проходять і мешканці багатостраждального міста Маріуполь. 27 квітня заступник міського голови Маріуполя Сергій Захаров у міській раді Олександрії обговорив з Сергієм Кузьменком питання розміщення евакуйованих земляків на території Олександрійської громади. Він подякував волонтеру Володимиру Ніколащенку, який ініціював створення реабілітаційного хабу на базі одного з комунальних закладів та забезпечив усе необхідне для комфортного перебування людей.

За інформацією мера, станом на 28 квітня в громаді офіційно зареєстровано 7,5 тисяч українців, які рятувались від війни. Найбільше – з Харкова, багато людей приїхало з Донецької області. 400 дітей навчаються дистанційно в школах міста, 650 людей кожного дня мають безплатні гарячі сніданки та обіди, усі переселенці можуть скористатися повним спектром медичних послуг у комунальних закладах охорони здоров’я.

В Олександрії розширюється перелік адміністративних і соціальних послуг як для переселенців, так і для постійних мешканців. ЦНАП відновлює оформлення внутрішніх та закордонних біометричних паспортів; кожного четверга пенсіонери зможуть отримувати консультації ПФУ за номером (0522) 33 04 41, а всім отримувачам житлової субсидії (окрім боржників) у травні буде проведений автоматичний перерахунок на неопалювальний період без звернення громадян, при цьому продовжується прийом заяв на отримання субсидій.

З 1 по 5 травня в приміщенні музичної школи та по селищних радах Олександрійської територіальної громади буде проводитися прийом заяв від власників майна щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які проживають безкоштовно.

І найоптимістичніше за минулий тиждень – 30 квітня Олександрійський відділ ДРАЦС «розписав» 5 пар молодят.