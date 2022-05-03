Онкоцентр: нікому не відмовляють

Онкохворим переривати лікування вкрай не бажано, тому внутрішньо переміщені особи мають право та можливість отримати лікування в нашому обласному центрі. Докладно про це розповів генеральний директор КНП «Обласний клінічний онкологічний центр» Костянтин Яриніч.

Сьогодні приблизно чверть ліжкового фонду зайнята пацієнтами з інших регіонів. Це Миколаївська, Чернігівська, Харківська, Донецька, Луганська, Херсонська області. Дехто залишається на тривалий термін, отримує повний комплекс лікування, дехто отримує курс хіміотерапії та їде далі, на захід.

«Усі пацієнти в рівних умовах, ми їх не ділимо за місцем прописки або реєстрації, – зауважив Костянтин Володимирович. – Усе, що стосується фінансування, однакове для всіх. Є препарати в наявності – отримують усі. Немає – купують за власний кошт».

Спостерігається частковий дефіцит хіміопрепаратів, тому що вони були розраховані на хворих Кіровоградщини. Хоча Міністерство охорони здоров’я зараз перерозподіляє препарати – до нас направляють їх з регіонів, де вони не використовуються.

Механізм отримання лікування в онкоцентрі простий. Пацієнт знаходить сімейного лікаря, з яким переукладає угоду, отримує направлення та звертається до онкологічного центру.

Костянтин Яриніч повідомив, що існує чат головних лікарів онкологічних закладів усієї України. Вони обмінюються інформацією, де яке лікування можна отримати. Коли пацієнти виїжджають з тієї чи іншої території, вони знають, що, наприклад, кіровоградський онкоцентр надає повний спектр послуг. Тобто головні лікарі супроводжують своїх пацієнтів.

Наш онкологічний центр наразі надає медичну допомогу трьомстам пацієнтам. Нікому не відмовляють. У реабілітаційному відділенні облаштували кімнату для дітей, за якими доглядає персонал, якщо мама, наприклад, проходить курс хіміотерапії, а залишити дитину немає з ким.