Олександрія – якби не війна…

Цей рефрен кілька разів прозвучав у відеозверненні міського голови Сергія Кузьменка з нагоди Дня міста. Мер зазначив, що навіть у цих умовах вдалося зробити багато, але більшість інфраструктурних і бізнесових проєктів відтермінували, серед них – вихід на лінії новеньких автобусів, будівництво торговельних центрів тощо.

Навіть свій 276-й день народження 29 травня місто відзначило, а не святкувало, пояснив на одному зі спортивних заходів міський голова: «У нас сьогодні хороший день – День народження міста. Пишаємося тим, що до нас приїхало багато гостей. На жаль, ми не можемо собі дозволити святкувати, але відзначити свій День народження маємо право».

Практично всі розважальні та спортивні заходи проходили в якості благодійних, а зібрані кошти спрямували на підтримку ЗСУ. Такою ж була й концертна програма біля ПК «Світлопільський», в якій виступили місцеві виконавці, а завершив концерт заслужений артист України Петро Чорний. Протягом дня в місті діяло безліч локацій для дітей з різноманітними шоу та морозивом.

29 травня в щойно відкритому Театральному сквері теж відбувся концерт, в якому виступали колективи та солісти ПК «Олександрійський театр», народний аматорський інструментальний ансамбль «Камертон», викладачі дитячої музичної школи та гурт брейк-дансу. Поряд з концертною програмою на території скверу проводилися безкоштовні майстер-класи. Один з них, гончарний, проводили майстри-переселенці зі Слов’янська, а маленьких глядачів розважали ростові ляльки фантастичних героїв з популярних сучасних ігор та мультиків.

Сюрпризом цього дня став інтерактивний фонтан у парку Шевченка – подарунок міського голови Сергія Кузьменка до Дня міста для всіх містян та гостей.

У ці дні було тісно й на спортивних локаціях. Тенісисти змагалися в рейтинговому турнірі «I Оpen Oleksandria», в якому взяли участь 38 спортсменів з 10 міст України: Києва, Харкова, Кропивницького, Кременчука, Кривого Рогу, Одеси, Черкас, Полтави, Золотоноші та Олександрії.

Олександрія – це футбол, тому напередодні Дня народження Олександрії відбувся дитячий турнір з міні-футболу. 24 команди грали на футбольних полях зі штучним покриттям КСК «Ніка +» та Олександрійського колегіуму.

Заявили про себе й баскетболісти, які 28 травня на новенькому спортивному майданчику гімназії ім. Т.Г.Шевченка провели благодійний турнір з баскетболу 3х3. І в ньому в кошик летіли не лише м’ячі від спортсменів, але й благодійні внески від глядачів.

28 травня на скейт-парку біля Театрального скверу відбувся військово-прикладний захід під промовистою назвою «На захисті України», під час якого кожен охочий міг спробувати свої сили в метанні гранати, збиранні автомата, доланні смуги перешкод або силових вправах, а по закінченні всіх учасників пригощали кулішем.

Відзначення Дня міста прикрасили, у прямому розумінні, і місцеві художники. 27 травня відбулося відкриття благодійної виставки художниці-аматорки Наталії Ткаченко. Вона презентувала 40 намальованих портретів олександрійців – військових, громадських діячів та історичних постатей.

Трішки раніше на закритті виставки «Минуле – війна – майбутнє» відбувся успішний благодійний аукціон картин місцевих митців Сергія Ґреса, Валентина Кузьменка та Василя Давиденка, а загальна сума зібраних благодійних коштів під час міських спортивних та мистецьких заходів перевищила 45 тисяч гривень, які спрямували на потреби ЗСУ.

Війна змушує територіальні громади району спрямовувати кошти на підтримку районної лікарні. На засіданні виконкому Сергій Кузьменко зазначив: «Ситуація в районній лікарні непроста. Тож дякую керівникам громад за те, що швидко відреагували та вже понад 800 тисяч гривень місто отримало на підтримку районної лікарні. Ми додаємо кошти з місцевого бюджету й виділяємо 2,2 млн грн, щоб медики отримали свою заробітну плату». Ще 2 млн грн буде виділено на заходи з підготовки Олександрії до опалювального сезону.

А до літнього сезону приміський електропоїзд №6334 сполученням Помічна – Знам’янка – Олександрія починаючи з 31 травня відновлює повноцінне курсування, тобто від Олександрії до Помічної та в зворотньому напрямку. Ця новина якраз під інформацію про канікули, які в школах Олександрійської громади розпочнуться з 7 червня й триватимуть до 31 серпня.

І наостанок позитивна інформація на будь-які часи. З початку війни, тобто з 24 лютого, в Олександрії зареєстровано шлюбів в 4,5 рази більше, ніж за такий же період минулого року – 182 проти 40! За цей же час народилося 150 олександрійців.