Ми вам допоможемо

Насправді ця цифра і добра, і страшна водночас. Тільки офіційно на Кіровоградщині мешкає майже 80 тисяч біженців, внутрішньо переміщених осіб. Добра тому, що наші земляки прихистили в себе людей, у яких горе в їхніх містах та селах. Страшна – бо людей «освободили» від власних осель, роботи, спокійного життя, зрозумілого майбутнього…

За словами координатора штабу переселенців в області Валентини Кулачко, найбільше біженців мешкає в Кропивницькому районі (з урахуванням Кропивницької та Знам’янської громад) – 32 840 осіб, в Олександрійському районі (з урахуванням Олександрійської та Світловодської громад) – 23 133, у Голованівському районі – 12 898, у Новоукраїнському районі – 10 406 осіб.

У коментарі «УЦ» пані Валентина сказала, що не може точно сказати, скількох людей взяли до себе наші земляки просто так, без грошей, по-людськи: «Десятки тисяч».

Радник голови обласної військової адміністрації Галина Пастух, яка також опікується переселенцями, у коментарі «УЦ» сказала, що може назвати тільки офіційну кількість переміщених осіб.

«Майже 5 тисяч мешканців області безкоштовно прихистили переселенців», – про це повідомила директор департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ОВА Ольга Довжук.

Тільки по місту Кропивницький за квітень 4843 особи, що прихистили біженців, отримають відшкодування в сумі 4 852,2 тисячі гривень, розповіли «УЦ» у Центрі надання адміністративних послуг обласного центру.

Реально оцінити масштаб допомоги та прихистку нашими людьми українців, які втратили все, неможливо. Один із працівників нашої газети прийняв до себе родину з Запоріжжя. Сусіди по дачі кореспондента газети, їх звуть Павло і Маргарита, приютили в себе в квартирі на вулиці Жадова родину з Херсона, абсолютно незнайомих людей… Вони поки не реєструються. І навіть платять комуналку через інтернет-сервіси за свою квартиру в окупованому місті.

У одному з найбільших сіл Кіровоградщини, Злинці Новоукраїнського району, зараз живе 431 переселенець! Як розповіла «УЦ» місцева жителька, редакторка інтернет-видання «Злинський вісник» Ольга Голованова, усі живуть по хатах абсолютно безкоштовно.

Таких історій – тисячі. В яке місто, яке село області не звертаємося за інформацією – усюди є переселенці. І майже всюди мешканці Кіровоградщини допомагають постраждалим людям не за гроші.