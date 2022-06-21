Олександрія: турбота про людей і собак

Слідом за Кропивницьким в Олександрії 22 червня почала роботу мобільна дитяча точка «ЮНІСЕФ Спільно». Ключові завдання цього проєкту – інформування матерів з дітьми про існуючі сервіси ЮНІСЕФ і роботу місцевих сервісів із надання гуманітарної допомоги, а також робота з дітьми: на них чекають різноманітні розваги за участі аніматорів, різні ігри, майстер-класи тощо.

Точку облаштували на Соборній площі. Тиждень за участі міської влади йшла підготовка, розповів міський голова Сергій Кузьменко. У великому наметі розмістився дитячий куточок з іграшками, столики і стільці для різних занять, читацький центр та ігрова зона. У мобільній дитячій точці постійно перебуватимуть адміністратор, профільні фахівці ЮНІСЕФ та інших організацій, які займатимуться інформаційною роботою та дозвіллям дітей. Точка працюватиме щодня з 10 до 19 години.

Також Олександрія продовжує активну співпрацю із іншою міжнародною організацією – World Central Kitchen, «Світова центральна кухня», яка надає продуктову допомогу вимушеним переселенцям. 17 червня у сквері Героїв АТО вже вдруге відбулася видача великих продуктових наборів вагою 15 кілограмів, які містять крупи, макарони, яйця, молоко, консерви, хліб, печиво, яблука, солодощі, борошно. Засновник цієї благодійної організації – всесвітньо відомий шеф-кухар Хосе Андерс – іноді особисто привозить гуманітарні вантажі до України та роздає, можливо, завітає й до Олександрії з наступною партією допомоги.

В Олександрії турбуються не тільки про людей. Ветеринари міста вже більше двох місяців лікують бойового собаку, який травмувався під час ракетного обстрілу вертолітного аеродрому 15 квітня. Пес перебував з військовими на блокпосту та допомагав охороняти територію аеродрому. Він втратив слух, передні лапи травмувало. Слух собаці вже не повернути, але лапи вилікували.

Тим часом у місті шахтарів переглянуто умови видачі дозволів на установку автономного опалення та відключення від мережі КП «Теплокомуненерго». Відтепер дозволи будуть надаватися лише в будинках, де залишилося менше 50% квартир з централізованим опаленням або на стояку лишилася одна квартира з таким опаленням.

Погані новини для боржників. «Теплокомуненерго» планує, якщо дасть добро міська влада, повністю відключати від опалення будинки, в яких залишилося мало споживачів і вони мають значну заборгованість за тепло.

Міжнародний Олімпійський день, який відзначають по усьому світу 23 червня, відбудеться і в Олександрії. У місті пройдуть pізнoмaнітні спopтивні зaхoди. Усі oхoчі мaтимуть мoжливість відвідaти мaйстep-клaс зі спopтивнoгo туpизму, пoдивитись пoкaзoві виступи скeйтбopдистів, взяти учaсть у змaгaннях нa сaмoкaтaх, з дapтсу і гиpьoвoгo спopту.

Зaхoди пpoхoдитимуть нa скeйт-мaйдaнчику у Тeaтpaльнoму сквepі. Початок о 16 годині.