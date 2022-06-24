Хто має право достроково вийти на пенсію?

Перший варіант: скорочення + служба зайнятості

Можливість дострокового призначення пенсії за віком відновлено для осіб, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників.

Обумовлена вище дострокова пенсія призначатиметься особам, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, які зареєструвалися у державній службі зайнятості та для яких відсутня підходяща робота за умови наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі (35 років – чоловіки, 30 років – жінки).

Другий варіант: за станом здоров’я

Дострокова пенсія за півтора року до досягнення пенсійного віку також призначатиметься особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Законодавча база

Закон України від 15.02.2022 № 2040-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства” (далі – Закон) набрав чинності 30.04.2022.

Наразі проводять підготовчі дії щодо правозастосування Закону

Прикінцеві положення Закону містять відповідні зобов’язання Кабінету Міністрів України щодо підготовки та подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій стосовно приведення законів України у відповідність з цим Законом у тримісячний строк з дня його опублікування.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади зобов’язані привести у відповідність до вимог Закону власні нормативно-правові акти у шестимісячний строк.

Світлана Риндіна, начальник управління обслуговування громадян головного управління