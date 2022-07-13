Що потрібно знати про роботу Укрпошти в умовах воєнного стану

Як і під час карантину, Укрпошта продовжує працювати і підчас війни: всі 4 місяці компанія виплачувала пенсії, соціальну допомогу та субсидії в усіх областях, здійснювала торгівлю продуктами харчування та товарами першої необхідності, приймала комунальні та інші види платежів і навіть оформлювала передплату на улюблені видання.

«Ми бачимо, що у людей є багато питань, особливо у тих, хто змінив місце проживання і, відповідно, відділення, в якому обслуговувався раніше. Пенсіонери цікавляться, чи можна отримувати пенсію через відділення Укрпошти, чи з доставкою листоношею. Багато питають про фінансові послуги. Щоб наші клієнти могли все почути з перших уст, Укрпошта в червні почала проводити Дні Укрпошти в громаді, де начальники відділень разом із працівниками обласних дирекцій Укрпошти відповідають на всі питання клієнтів» – розповіла директор філії Кіровоградської дирекції АТ «Укрпошта» Капустіна Тетяна Олександрівна.

День Укрпошти – це cвоєрідний день відкритих дверей, де всі клієнти Укрпошти – як існуючі, так і потенційні – зможуть отримати відповіді на всі питання щодо послуг, які зараз надає Укрпошта. В Кіровоградській області Дні Укрпошти вже пройшли у Аджамській, Смолінській та Новгородківській громадах. Особливо клієнтам сподобалась можливість подати документи для переходу на отримання пенсії в Укрпошті прямо під час таких заходів – не завжди знаходиться час і можливість для цього. І тепер вони отримають пенсію у себе вдома або на відділенні, зекономивши кошти на поїздку до банкомату або на комісію за зняття цих самих коштів з карт через термінали або банкомати інших фінансових установ.

День Укрпошти в громаді проходить регулярно, про що заздалегідь Ви можете дізнатися з об’яв, які будуть розміщені у Ваших населених пунктах, повідомленнях у соціальних групах Ваших громад про що буде повідомленню заздалегідь. Процедура переходу пенсіонерів з банківської установи на обслуговування до Укрпошти є безкоштовною і максимально простою – пенсіонер заповнює на відділенні заяву, в любий зручний час, та надає копії паспортних даних. Чекаємо пенсіонерів на наших відділеннях.