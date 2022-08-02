У в’язницю – з боргами

Майже на 13 мільйонів гривень ошукала 16 земляків жителька Новоукраїнки, очолюючи у 2019 – 2020 роках тамтешнє відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль». Про це йдеться у недавньому вироку Кіровоградського районного суду.

Згідно з документом, фігурантка розказувала грошовитим знайомим, що може посприяти у купівлі й продажу доларів за вигіднішим, ніж офіційний, курсом. Люди вірили й розкривали гаманці, сподіваючись на великі бариші. І залишалися ні з чим. Бувало, керуюча банківським відділенням просто брала в борг. І не повертала.

– Знаю її з дитинства, неодноразово бував у банку, де вона працювала, купував валюту, – розповів у суді один з ошуканих. – 24 лютого 2020 року вона зателефонувала мені та попросила зайти до неї в банк. Наступного дня я прийшов, вона запропонувала заробити на курсовій різниці. Прибуток мав становити 70 копійок з долара. 26 лютого віддав їй 20 тисяч доларів. Вона пообіцяла, що зароблятиму близько тисячі доларів щомісяця. З лютого до грудня 2020 року вона запевняла мене, що “все працює й нараховуються відсотки”. У грудні 2020 року я дав їй ще 78 тисяч гривень, щоб придбати долари. Згодом телефонував їй, вимагав повернення грошей, але вона слухавку не брала, уникала зустрічі. Потім дізнався, що звільнилася з роботи…

У квітні 2020-го вона позичила в іншого чоловіка 36 тисяч доларів. Згодом і розпискою підтвердила, що розрахується до кінця року. Кредитор чекає й досі.

У серпні 2020 року взяла у знайомої 10 тисяч доларів купюрами старого зразка, пообіцявши обміняти їх на нові. Через два місяці виконала обіцянку. Насправді ж, як встановило згодом слідство, шахрайка таким чином завойовувала довіру землячки, щоб виманити в неї ще більші гроші. Так, повернувши 10 тисяч доларів, аферистка одразу ж запропонувала тій жінці «продовжити співпрацю». Мовляв, може обміняти іще долари старого зразка, а для конспірації в банку треба й нові купюри. Знайома погодилася й принесла їй 18 тисяч доларів старими купюрами. До них додала 10 тисяч новими, які керуюча банківським відділенням уже обміняла. Повертати гроші та не збиралася. І довгенько годувала землячку обіцянками. Нарешті в грудні 2020 року письмово визнала борг в розмірі майже 28 тисяч доларів. Та що з тієї розписки, коли треба гроші!

Інший земляк, бажаючи примножити свої капітали, протягом червня – листопада 2020 року віддав керуючій банківським відділенням 80 тисяч доларів і 15 тисяч євро. Час від часу та винагороджувала його невеликими грішми – начебто прибутками. Але до повного розрахунку не дійшло…

З 16 ошуканих банківською функціонеркою тільки один сприйняв з недовірою її пропозицію. Чоловік навіть відповів відмовою, коли вона в грудні 2020 року попросила в борг 15 тисяч доларів. Та вона не відчепилася, казала, що гроші потрібні для знайомого фермера. А коли пообіцяла проценти в розмірі 6 тисяч гривень, чоловік не встояв. В суді обвинувачена визнавала вину, просила вибачення в ошуканих. Зауважувала, що частково розрахувалася з потерпілими.

Її каяття формальним назвав чоловік, в якого вона виманила 23 тисячі доларів. І додав, що обвинувачена продовжує поводитися цинічно. Просив ув’язнити аферистку реально, без випробування на волі.

Не всі потерпілі були такими категоричними. І все ж суд ухвалив позбавити її волі на шість років та конфіскувати її майно. До цього строку зараховано кілька місяців, які обвинувачена провела торік під вартою. Поки вирок не набрав законної сили, екс-керуюча банківським відділенням перебуватиме під домашнім арештом.