Водойма для відпочинку, а ставки – для бізнесу

Здавалося б, війна не залишає громадам часу й засобів на щось інше, окрім вирішення питань функціонування інфраструктури та допомоги ЗСУ, але ж і про життя не потрібно забувати! Зокрема, і про створення умов для відпочинку, для чого інколи доводиться проводити ледь не військові операції. Мова про браконьєрів, з якими ось уже два роки ведуть активну боротьбу на Войнівському водосховищі Олександрійського району. До речі, саме тут, у Приютівці, не так давно створили одну з найкрасивіших в області берегових паркових зон відпочинку, куди із задоволенням приїздять мешканці сусідньої Олександрії й не лише.

Але за попередні роки браконьєри тут так розперезалися, що життя не стало як любителям посидіти з вудкою, так і карасям – їх практично винищили, а численні звернення до «рибоохоронних військ» залишилися без реагування. Довелося місцевій владі організовувати партизанський загін для боротьби з браконьєрами. Голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев у соцмережах регулярно повідомляє про успіхи на фронті боротьби з окупантами голубої ниви, а вона тут немаленька.

Водойма площею водного дзеркала майже 360 га і довжиною більше 10 кілометрів розташована на річці Інгулець вище Олександрії. На берегах водосховища є три великих населених пункти – Приютівка, Войнівка і Протопопівка. Андрій Коломійцев вважає, що їхня водойма має велике значення і з погляду на розвиток аквакультури, у тому числі й для любительської риболовлі: «Коли я прийшов на посаду, було дуже багато скарг на величезну кількість браконьєрських сіток, через які відпочивати було і небезпечно, і неможливо. Тому ми поставили собі за мету знищити це ганебне явище й повернути водойму людям».

З’ясувалося, що найдієвіша форма боротьби з браконьєрськими сітками – тралення за допомогою придбаного громадою човна. Цим займаються активісти та комунальники, причому у вільний від роботи час, здебільшого вночі, обов’язково за участі представників патрульної поліції. Результати вражають, бо якщо на початку рейдової діяльності за ніч виявляли мінімум 10 сіток, а під час нересту за ніч «піднімали» і до 30 (!), то зараз – лише 3-4. Це десятки кілометрів сіток, і що найприкріше, цим незаконним промислом займалися місцеві мешканці. Цікаво, що обійшлося без розбірок з власниками сіток, але й жодного браконьєра до відповідальності притягнуто не було – процедура надто забюрократизована й швидше орієнтована не на викриття, а на приховування злочину.

Але це не все, бо одночасно ведеться робота по зарибленню водойми. За два роки в воду випущено 700 тисяч мальків рибного поголів’я – коропа, білого амура та товстолоба. Рибалки, яких останнім часом значно побільшало на берегах, кажуть, що і риби стало значно більше – можна відпочивати з вудкою. Андрій Коломійцев вважає: «Ця водойма для відпочинку, виключно для людей, а для бізнесу існують ставки. От ми їх і передаємо в оренду, а тут люди мають отримувати задоволення від спілкування з природою».