Олександрійський подарунок

Місячна зарплатня для перемоги! Сергій Кузьменко повідомив, що місячну зарплату міського голови, секретаря, заступників мера та керуючого справами міськвиконкому перерахували для допомоги ЗСУ.

Місто активно включилося в формування української «армії дронів». За інформацією місцевого видання «Олександрійський тиждень», наш земляк Юрій Харченко самотужки придбав для ЗСУ квадрокоптер вартістю 113 тисяч гривень!

До Юрія звернувся колишній однокласник і повідомив, що його підрозділ під час бойових дій втратив свої квадрокоптери, попросив допомоги. Прохання було виконане. Придбаний апарат обладнаний потужною відеосистемою, з гарною дальністю дії, він вже переданий в один з підрозділів 56-ї Маріупольської бригади. Варто додати, що Юрій Харченко ще в березні хотів піти служити, але у військкоматі йому відмовили, тому вирішив допомагати військовим і волонтерам.

Армію дронів в Олександрії допомагають створити й за допомогою благодійних внесків, зібраних під час проведення різноманітних акцій. Біля Координаційного центру волонтерів продовжується благодійний ярмарок, на якому за перші 4 дні вдалося зібрати більше 15 тисяч гривень. Збирали кошти для ЗСУ й під час проведення в парку імені Шевченка благодійного ярмарку під назвою «Паляниця Fest», який порадував відвідувачів різноманітними заходами і локаціями. У центральній бібліотеці відкрилася благодійна виставка-продаж творчих робіт студентів Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв, які виконані в техніках квілінгу, паперового тунелю, вітражу, нетканого гобелену. Зібрані кошти теж спрямують для допомоги ЗСУ.

Хвиля благодійної допомоги з Олександрії докотилася навіть до Австрії, де в містах Відень та Лінц проходять ярмарки на підтримку ЗСУ. На них виставили роботи вчительки обслуговуючої праці школи №2 Анни Лисенко – брошки у техніці «канзаші», а також віночок у техніці «восковичка», виготовлений руками її учениці Аліни Рябокінь.

Благодійної допомоги потребують і люди, яких війна вигнала з рідних домівок. 19 серпня в місті відбулася вже традиційна видача продуктових наборів від World Central Kitchen для вимушених переселенців, які зареєструвалися й проживають на території Олександрійської громади. Місто підтримує переселенців і морально. У центральній міській бібліотеці розпочався проєкт «ВільноХаб», спрямований на підтримку дітей та молоді, постраждалих через військові дії. Тут користуються популярністю методики лікування мистецтвом – заходи з арт-терапії, заняття з малювання, рукоділля, арт-релаксу, діалоги з психологами.

Обласна рада відзначила працю лікаря ортопеда-травматолога Центральної міської лікарні Олександра Кушки, нагородивши його відзнакою «За заслуги» ІІ ступеня з нагоди Дня Незалежності.

Саме до цього свята, а також до початку нового навчального року в парку імені Шевченка планувалося відкрити дитячий майданчик площею близько однієї тисячі квадратних метрів. Монтаж практично завершено, але з відкриттям доведеться почекати. На своїй офіційній сторінці в соцмережах міський голова Сергій Кузьменко повідомив, що якась компанія молодиків пізно ввечері «відвідала» дві локації. У результаті – покриття пошкоджене, відкриття відкладається, бо будівельникам потрібен час для відновлювальних робіт, а ПФК «Олександрія» потрібно запланувати додаткові витрати на відновлення майданчика.

Мер знову звернувся до надмірно активної молоді: «Ще раз наполегливо прошу поважати ту роботу, яку робить моя команда для жителів нашого міста. Прошу дотримуватись елементарних правил поведінки на об’єкті, який ще у стадії будівництва». Можливо, місто скоро узнає й цих своїх «героїв», оскільки їхні подвиги зафіксували камери відео­спостереження.