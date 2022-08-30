Вони рятували маріупольців

Президент України до Дня Незалежності відзначив працівників КП «Електротранс» та КП «Універсал-2005». Зокрема, орденами «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені водії Олександр Віднічук, Олександр Дзицюк, Володимир Каніковський, Ігор Декусар, Олександ Ткаченко, Віктор Воротнюк, Олександр Коропович, Василь Штомпель, Олег Шутка.

Як розповіла «УЦ» помічниця начальника обласної військової адміністрації Райковича Євгенія Шустер, цих справжніх героїв нагороджено за вивіз людей із окупованого Маріуполя. За її словами, лише водіїв з Кропивницького рашисти пускали на автобусах у саме місто, з інших регіонів автобуси чекали на містян на кордоні Маріуполя.

«Вони багато через що пройшли, ці хлопці, включаючи полон, знущання, безкінечні перевірки, обстріли. За всіх цих страшних обставин вони не тільки врятували тисячі людей, але й змогли зберегти й повернути транспорт з мінімальними пошкодженнями. До речі, зараз половина з відзначених водіїв – на фронті».

Загалом у процесі евакуації з Маріуполя та інших тимчасово непідконтрольних територій були задіяні два десятки водіїв КП «Електротранс» та «Універсал-2005». Самі вони не хочуть розповідати, що пережили, навіть згадка про це для них важка…

Іноді їм доводилося бути за кермом по 30-40 і навіть 70 годин без перерви, майже без сну, нормального харчування, побутових умов. Кількість кілометрів, які вони проїхали, точно навіть неможливо порахувати, та й не це головне, адже була мета – врятувати з пекла якнайбільше згорьованих співвітчизників. Серед них було чимало хворих та поранених, і водіям доводилося ще й медичну допомогу людям надавати…

Коли водії героїчно вивозили людей, що місяцями сиділи в підвалах, їхні колеги у Кропивницькому, також виконували роботу, за яку заслуговують окремої подяки. Кількість маршрутів не скорочували, і водіям доводилося працювати в дві зміни, що неприпустимо було б за інших умов. Звісно, їм усе це було компенсовано. Водії-герої за свою бойову працю також отримали належне. Але ж не за гроші вони це робили.