Куди подівся Мармер?

Коли доводиться спілкуватися з нашими читачами, вони неодмінно зазначають: «Починаю читати вашу газети з колонки Мармера. Завжди актуально, і наче мої думки викладає»… У цьому номері щоденник оглядача також на актуальну тему, але не від головного редактора. Нас питають: де Мармер? І він отримує десятки повідомлень на день з цим питанням. Відповідаємо: Юхим Леонідович переніс операцію на серці. Воно найуразливіше у небайдужої людини, кажуть мудреці.

Оперував нашого шефа Павло Кіструга, серцево-судинний лікар-хірург вищої категорії обласного клінічного кардіологічного центру. На наше прохання він розповів про операцію та свого пацієнта:

– Юхиму Мармеру було проведено аорто-коронарне шунтування. Такі операції на сьогодні не є унікальними, вони робляться для того, аби уберегти пацієнта від наступних можливих інфарктів, позбавити стенокардії, чим покращити якість життя. У нашому кардіоцентрі є обладнання, необхідне для проведення таких операцій, і є спеціалісти відповідної кваліфікації.

Ускладнень під час оперування не було. Пацієнт отримав три шунти на три магістральні судини. Цього вистачить. Тривалість реабілітації відповідатиме перенесеній операції. Усе відбувається планово, без сюрпризів. Юхима Леонідовича перевели в загальну палату. Він вже встає, розходжується. Рухаємося у правильному напрямку.

За умови благополучного перебігу реабілітації такі пацієнти виписуються додому на восьму-десяту добу. А потім – ЛФК, ходьба. Я прибічник швидкої активізації пацієнта, але в розумних межах.

Ваш Мармер тримається добре, почувається бадьоро. Вже роздає тут всім цінні вказівки. Я зрозумів, що це його життєве кредо. Ми в цьому плані з ним конкуруємо: показую, що тут я господар. Але це відбувається в жартівливій формі, у плані гумору ми з ним на одній хвилі. Шуткує – значить, іде на поправку.

Юхим Леонідович, вийшовши на зв’язок з редакцією, просив подякувати своєму хірургу, а також генеральному директору кардіоцентру Ганні Сухомлин та медичному директору Людмилі Кизимі. «Завдяки цим людям напишу ще не один десяток щоденників», – зазначив шеф.