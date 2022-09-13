Укрпошта відкрила передплату видань на 2023 рік

Укрпошта розпочала другу передплатну кампанію в умовах війни. Відкрито оформлення передплати газет та журналів на 2023 рік за електронними каталогами із 5 вересня, а з 12 вересня – за друкованими каталогами.

Відновлення доставки газет та журналів у звільнених населених пунктах відбувається за умови безпеки для клієнтів та працівників Укрпошти.

Передплатити видання загальнодержавної сфери розповсюдження можна до 16 грудня, а місцеві (обласні, міські, районні) в строки, що визначені згідно з укладеними з редакціями договорами.

Незважаючи на те, що через війну каталог видань має менший перелік газет та журналів, що наразі виходять із друку, проте кожен може обрати для себе і рідних громадсько-політичні, науково-популярні, дитячі, молодіжні та інші видання.

Працюючи в умовах воєнного стану Укрпошта робить все можливе, щоб клієнти могли передплатити та отримувати необхідні періодичні видання.

Весь перелік видань за тематикою можна переглянути на сайті Укрпошти, оформивши онлайн-передплату, що є найбільш безпечним, швидким та зручним способом передплати газет та журналів.

Серед клієнтів, які оформлять передплату видань через «Онлайн передплату» на суму від 100 грн на термін не менше ніж 6 місяців, буде проведений розіграш призів. Деталі акції «Я люблю передплату», що стартуватиме 12 вересня, будуть розміщені на сайті Укрпошти у розділі «Акції».

Оформити передплату також можна і у звичний спосіб у поштових відділеннях Укрпошти або у листоноші.

Питання компенсацій за не вихід видань під час бойових дій розглядають видавці та редакції, що відновили вихід газет. Вони вирішують механізм компенсації (спарені номери, заміна видань іншим виданням, форс-мажор, тощо). Остаточні рішення щодо можливих компенсацій будуть прийматись видавцями після припинення воєнного стану.

Інформація про роботу відділень у конкретному населеному пункті та їх графіком роботи можна ознайомитись за посиланням.