Від початку війни Київстар додатково добудував у Кіровоградській області 11 базових станцій. Чому це важливо?

Паралельно з відновленням зв’язку на деокупованних територіях і регулярним ремонтом пошкоджених базових станцій Київстар терміново добудовує мережу в інших регіонах країни. Від початку повномасштабної війни у Кіровоградській області запрацювало 11 базових станцій. Це дозволить суттєво поліпшити якість телефонних розмов, а також надати доступ по 4G понад 87% населення цієї області.

Таке стрімке будівництво було викликано різким зростанням навантаження на мережу через величезну кількість вимушених переселенців. Зокрема, за даними Київстар, майже 5 мільйонів абонентів мігрували на захід та в центр України. Як результат, мобільний трафік у населених пунктах відносно спокійних регіонів стрімко зріс – на 60%, якщо порівнювати із довоєнним часом. Аби підтримувати якість послуг на високому рівні, Київстар уже в першому півріччі інвестував у будівництво та відновлення мережі понад 1,7 млрд грн!

Компанія розуміє, що зв’язок і можливість доступу до мобільного інтернету 4G нині є надзвичайно важливими, адже багатьом людям смартфон тепер замінив і комп’ютер, і телевізор, і домашній Wi-Fi.

Нагадаємо, що можна робити онлайн зі свого смартфона.

Доступ до інформації

У сучасних реаліях ми у більшості отримуємо інформацію не з новин, а із соціальних мереж. Телеграм-канали та новинні сайти у смартфоні стали її головним джерелом, тож що швидше ми її отримаємо, тим більш підготовленими до подальших дій будемо.

Навчання

Цьогоріч лише третина шкіл відновила навчання офлайн. А це значить, що решта дітей і вчителів мають бути на уроці онлайн. Не в кожної родини є можливість підключатися до уроків з ноутбука чи комп’ютера, але дітям треба отримувати знання постійно. З 4G навчальний процес може тривати будь-де й навіть під час повітряної тривоги, як би сумно це не звучало.

До того ж Київстар не тарифікує такі необхідні для навчання застосунки, як Zoom, Wikipedia, Google meet, Prometheus та багато інших.

Дозвілля

Понад 20 000 фільмів, 300 телеканалів, мультфільми, аудіоказки та безліч освітнього контенту зібрано в одному застосунку на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ, тож можна мати доступ до цього контенту в смартфоні. Якщо ви абонент Київстар, то мобільний трафік не оплачуєте. Новинні телеканали, освітній і дитячий контент знаходяться у відкритому доступі для кожного, хто завантажить застосунок.

Музика також може бути онлайн. Наприклад, можна завантажити радіо Київстар та слухати музику без реклами та без плати за трафік.

Медицина

На жаль, не у всіх населених пунктах зараз можна отримати компетентну консультацію лікаря. У таких випадках людина залишається наодинці зі своїми хворобами і часом займається самолікуванням. Разом із Helsi ми хочемо допомогти у такі скрутні часи. У цьому застосунку можна отримати кваліфіковані медичні консультації лікарів усіх спеціальностей онлайн без направлення чи декларації. Онлайн-прийом проводять лікарі як державних, так і приватних мед­закладів. Трафік під час користування застосунком для абонентів Київстар також не тарифікується в Україні.

Побут

Сплатити штрафи за порушення ПДР, оновити права, отримати довідки й інші державні документи можна в застосунку ДІЯ. В онлайн-банкінгу можна сплатити комунальні, поповнювати мобільний рахунок, задонатити, замовити продукти близькій людині тощо. Це і багато іншого можна зробити за допомогою 4G.

Як бачимо, навіть найпростіший смартфон завдяки мобільному інтернету може суттєво полегшити життя та вберегти нас від можливих небезпек. Тому Київстар інвестує кошти, щоб його абоненти залишалися на зв’язку та якомога більше своїх потреб вирішували зі смартфона, перебуваючи в безпеці.

Для того щоб підключити 4G на вашому смартфоні, потрібно безоплатно замінити SIM на USIM (номер при цьому зберігається) або увімкнути налаштування на вашому смартфоні.

Інструкція про те, як підключити 4G, міститься за цим QR-кодом.