З 1 жовтня 2022 року пенсії перерахують понад 150 тисячам мешканців Кіровоградщини

Законодавча база

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 963 “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому” (далі – Постанова) було визначено порядок перерахунку пенсії 01.10.2022 окремим категоріям громадян.

Результат перерахунку

У результаті проведення перерахунку з 01.10.2022 перераховано 156 277 пенсій, підвищення пенсій відбулось у 110 224 пенсіонерів.

Кому перерахували?

Відповідно до вищезазначеної Постанови головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області проведено перерахунок пенсій пенсіонерам, яким станом на 01.10.2022 виповнилося від 70 до 75 років, зокрема, встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 300 грн.

Ця компенсаційна виплата встановлюється, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік (10340,35 грн).

Крім того, пенсіонерам, яким виповнилося 70 і більше років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, розмір якої з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3000 гривень, встановлено відповідну доплату до пенсії. Якщо ж страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплату до пенсії встановлено в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3000 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб у віці від 70 до 80 років встановлено на рівні не менше ніж 2500 гривень, а в осіб, яким виповнилось 80 років і більше – не менше ніж 2600 гривень.

Пенсіонерам, які досягнуть віку 70 років після 1 жовтня 2022 року, щомісячна компенсаційна виплата та доплата встановлюватиметься і виплачуватиметься з дати досягнення ними такого віку.

Крім того, з 01.10.2022 проведено перерахунок мінімальної пенсії особам, які досягли 65 років та мають страховий стаж не менше 30 років для жінок та не менше 35 років для чоловіків у зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 6500 гривень до 6700 гривень. Нагадаємо, що розмір пенсій для таких осіб не може бути меншим 40 % мінімальної заробітної плати, тобто з 01.10.2022 – 2680 гривень (6700 гривень х 40 %)

Наприклад…

Приклад 1: Громадянка М., 27.11.1951 р. н., страховий стаж становить 37 років, розмір пенсійної виплати складав 2300 гривень.

У даному випадку встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розмірі 300 гривень та доплата до 3000 гривень, оскільки громадянці виповнилось 70 років та страховий стаж більше 30 років.

Приклад 2: Громадянин К., 05.02.1948 р. н., страховий стаж становить 19 років.

У цьому випадку встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розмірі 300 гривень, проте право на доплату до 3000 гривень відсутнє, так як страховий стаж менше 30 років.

Заступник начальника головного управління Олена РОМАНЧЕНКО