Подорожчання не буде!

Нещодавно мешканців Кропивницького неабияк нагріло повідомлення КП «Теплоенергетик» про суттєве підвищення тарифів на тепло. Стало навіть спекотно, бо деякі інформресурси подали новину без пояснень, а просто зазначили: «”Теплоенергетик” вдвічі підняв тарифи на тепло в опалювальному сезоні 2022-23 років».

Насправді все трішечки не так, про що читачам «УЦ» розповів заступник міського голови Олександр Мосін.

– Я коротко скажу про те, що тарифи по теплу для населення залишаються ті, які були в минулому опалювальному сезоні. Але КП «Теплоенергетик» повинен обов’язково подати на розгляд тарифи у відповідності до тих цін і структури тарифу, які змінилися, то зрозуміло, що повинні подати розрахунки, якими вони є насправді. Це робиться для того, щоб зафіксувати наявний тариф згідно розрахунків, щоб потім можна було подавати заявку на відшкодування різниці в тарифах. Люди можуть бути спокійними – тарифи на тепло в наступному опалювальному сезоні підвищуватися не будуть.

– Це заспокоює, а можна запитання про міські справи?

– Як у всіх сьогодні. Працюємо.

– А що не вдається реалізувати у зв’язку з війною?

– Є відповідна постанова №590, і на сьогоднішній день бюджет розвитку не використовується. Ми проводимо лише аварійні заходи. Як приклад, робимо дах на гуртожитку по Університетському, 21, який повернули в комунальну власність. До речі, вчора більше 20 осіб отримали ордери, які були під арештом, це спільна перемога людей і місцевого самоврядування.

– Щодо бюджету розвитку: на що він впливає, бо люди критикують і за дороги, і за щось ще?

– На ці цілі бюджет розвитку використовувати заборонено. Лише аварійні роботи.

Таким чином в наступному опалювальному сезоні, як і на час воєнного стану, користувачі послуги централізованого опалення будуть сплачувати за старим тарифом – 50 гривень 85 копійок за квадратний метр опалювальної площі. Але не забувайте вчасно розраховуватися за тепло, адже для стабільної роботи підприємству потрібні гроші.