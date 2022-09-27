Театру на Подолі – сто тисяч!..

…Сто тисяч оплесків та позитивних емоцій! На «Вересневі самоцвіти» завітав Київський академічний драматичний театр на Подолі. Показав «Сто тисяч» авторства нашого видатного земляка Карпенка-Карого.

Напередодні вистави відбулася творча зустріч з директором та провідними акторами вистави. Керівник театру – Євген Свинов – виявився майже нашим земляком. Його батько та старший брат, навчаючись у нашому льотному училищі, знайшли тут собі дружин. Поруч з директором були актори: Сергій Сипливий, родом з Олександрії, і Богдан Бенюк – народний артист України. Про що говорили? Про наболіле: Україну, війну, театр, творчість під час війни.

– Невідомо, скільки триватиме ця війна. Але театр повинен робити свою справу з виховання духу, патріотизму, – переконаний Богдан Бенюк. – Те, що ви вирішили провести фестиваль, – така правильність! Честь вам і хвала. Ми про це будемо всюди говорити. І завжди пам’ятатимемо, що під час війни наша нога ступила на цю славну сцену.

А потім були «Сто тисяч». Ще на прес-конференції Бенюк сказав, що до головного героя – Калитки – сьогодні треба ставитися по-іншому. І режисер-постановник вистави Віталій Малахов, який рік тому покинув цей світ, «зробив» зовсім іншого Калитку. Це не «багатий жадібний селянин», як його представляли в радянських підручниках. Він працьовитий, завзятий, з гумором. Його не зневажаєш, йому симпатизуєш, а у фіналі співчуваєш.

– Я дуже хвилююся, – зізнався Сергій Сипливий напередодні поїздки з колегами до Александрії, де «Сто тисяч» представили у відродженому тамтешньому театрі. – Знаю, що багато зусиль задля відродження театру було з боку міського голови Олександрії Сергія Кузьменка. Мій приїзд на батьківщину безмежно хвилюючий. Хочу зайти до школи, де я навчався, де моя мама працювала, у двір, де я ріс, зривав яблука та абрикоси. І приміщення театру для мене знакове: школярем я ходив туди на гурток лялькового театру.

Олександрія зустріла земляка та його колег радо, тепло. На сайті Олександрійської міської ради зазначено: «Актори прогулялися парком імені Тараса Шевченка та поспілкувалися з міським головою Сергієм Кузьменком. Актори також завітали до Будинку футболу. Тут Сергія Сипливого привітали з 60-літнім ювілеєм, який він нещодавно відсвяткував, і подарували йому іменну футболку з пам’ятною датою».

Ділячись своїми враженнями від Олександрії після тривалої відсутності, Сергій Сипливий сказав: «Те, що я сьогодні побачив, і те, що я пам’ятаю, – це надзвичайна різниця. Усе змінилося. Олександрія розрослася, вона вражає. Але я пам’ятаю її, місце свого народження».

За давньою традицією на кожній сцені має бути вбитий п’ятак «на щастя». Актори вірять, що це залучає до театрів хороші колективи, приваблює глядача і дарує популярність. Почесну місію вбити монету доручили Богдану Бенюку і Сергію Сипливому.