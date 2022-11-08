Нові перспективні зами

Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович має двох нових заступників. Вакантну посаду першого заступника обійняв Павло Конопко. Заступницею з гуманітарних питань стала Катерина Колтунова.

Катерина – військова волонтерка, ініціаторка патріотичних, гуманітраних проєктів, співзасновниця громадського простору Krop:hub, депутатка Кропивницької міської ради, тепер ще й чиновниця. «Під час війни гуманітарний – надто складний і відповідальний напpямок. Задач – безліч. Катерина вчитиметься на маpші», – написав у соцмережах Андрій Райкович, який, як відомо, цінить поєднання молодості та досвіду.

Професійних та особистих амбіцій Колтуновій не позичати. У коментарі «УЦ» новопризначена заступниця очільника області зазначила: «Гуманітарну сферу я знаю зсередини, із запитів громадян, проблем, які виникають на місцях. До досвіду спеціалістів обласної адміністрації я додам свій альтернативний погляд, зможу гармонізувати роботу, яка призведе до змін на краще».

Павло Конопко (48 років), випускник кропивницької льотної академії. З 1995 року по 2011 рік працював у Службі безпеки України. Останнім часом очолював департамент інфраструктури Кіровоградської ОДА. Колеги відгукуються про нього позитивно. Інтелігентний, досвідчений, освічений. Спроможний знаходити рішення, які призводять до вагомих результатів. Командний гравець. Досконало знає область, її можливості та перспективи, що, безумовно, є перевагою для чиновника такого рангу.