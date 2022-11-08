Пенсійний фонд кіровоградщини: “жовтневі” субсидії та пільги профінансовані повністю

Чи варто субсидіантам та пільговикам Кіровоградщини хвилюватися про виплату субсидій та пільг у листопаді поточного року? На це та інші питання відповідає Олена РОМАНЧЕНКО, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

ПРО “ ЖОВТНЕВЕ ” ФІНАНСУВАННЯ СУБСИДІЙ ТА ПІЛЬГ

Станом на 04 листопада 2022 року субсидії та пільги профінансовано в повному обсязі, тобто 88,3 тис. осіб нашої області отримають даний вид виплат вчасно. Забезпечено фінансування даного виду допомоги на суму 61,5 млн грн. Серед них: одержувачі через банківські установи – 55,7 тис. осіб, решта отримують виплату через поштові відділення АТ “Укрпошта”.

Варто наголосити, що фінансування виплат житлових субсидій та пільг здійснюється централізовано, тобто в автоматичному режимі, а отже, оптимізує та прискорює час надходження коштів.

Чи потрібно отримувачам допомоги уточнювати спосіб її виплати?

Ні, не потрібно. Громадяни, як і раніше, одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через поштове відділення.

Що зміниться з 01 грудня 2022 року?

З грудня цього року Пенсійний фонд України розпочинає надавати новий вид послуги – призначення субсидій та пільг за принципом екстериторіальності. Тобто 01 грудня 2022 року документи прийматимуть і сервісні центри Пенсійного фонду України: особисто або поштою. Також із грудня документи можна буде надіслати дистанційно через вебпортал електронних послуг або мобільний додаток “Пенсійний фонд”.

Олена РОМАНЧЕНКО, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області