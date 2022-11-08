Рада прийняла законопроєкт Гончаренка, який дозволяє демобілізацію: хто може на це розраховувати і що потрібно робити?

Верховна Рада України 20 вересня прийняла законопроєкт, підготовлений народним депутатом України Олексієм Гончаренком, про право на демобілізацію багатодітних батьків. 1 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, і він вступив в силу. Тепер ті військовослужбовці, у яких народилась третя дитина під час служби чи вони багатодітні батьки, які усиновили дітей, мають право на демобілізацію з лав Збройних Сил.

Історія Євгена, Наталі

та Сергія

Євген – багатодітний батько: має двох дітей. Третя дитина народилася після початку повномасштабного вторгнення. Коли все почалося, він вивіз дружину та дітей до Львова й вирішив стати на облік у військомат, там його призвали. Євген захищає країну в лавах ЗСУ.

Проте його дружина зараз вимушена піти працювати, маленьких дітей ні з ким залишити. У чоловіка хворіє старенький батько, якому теж потрібен догляд. Він не може просто написати рапорт і піти зі служби. Прийнятий закон тепер дозволяє йому піклуватися про свою сім’ю, допомагати хворому батькові та виховувати дітей.

Наталя – мати трьох дітей. Усі чоловіки з її родини – на фронті. Їй дуже тяжко самій виховувати дітей та одночасно працювати. Жінка дуже хвилюється, коли їй доводиться відправляти дітей самих до школи, адже немає можливості водити самій, бо вона фізично не встигає на роботу. Наталя зізналася, що має дуже пригнічений психологічний стан.

У сім’ї фінансові труднощі, грошей, які заробляє Наталя, майже не вистачає, до цього додається піклування про трьох дітей і багато побутових справ. Але зараз, після підписання закону, її чоловік вже вдома. Тому нарешті складнощів у сім’ї стало меньше.

Сергій має трьох дітей. Воює на Донбасі з першого дня повномасштабного вторгнення. Його дружина з дітьми сама виїжджала з Краматорська та зараз сама займається вихованням малечі, які ще навіть не ходять до школи.

У них є сімейний бізнес, який вони перепрофілювали під допомогу армії. Зараз маленьке підприємство шиє термобілизну для військових. Але дружина Сергія фізично не справляється з дітьми й підприємством одночасно.

Прийнятий закон вирішив багато питань – тепер Сергій повернувся додому. Зараз він усе одно допомагає армії, але тепер вже в тилу.

Хто має право скористатись правом на демобілізацію? І навіщо був прийнятий цей законопроєкт?

На це питання відповідає народний депутат України Олексій Гончаренко.

– Правом на демобілізацію можуть скористатися батьки, які, наприклад, були мобілізовані після початку широкомасштабного вторгнення, а потім у них народилася третя дитина, і сімейні обставини змушують батька повернутися (сім’я повинна мати від трьох неповнолітніх дітей).

Також мають право на демобілізацію багатодітні батьки, які добровільно пішли служити, маючи при цьому більше трьох дітей, і свідомо відмовилися від відстрочки. Тепер вони також можуть бути демобілізовані, раніше це було неможливо.

Закон вже підписаний президентом. Тому вам необхідно знати, що ви вже маєте право на демобілізацію й можете писати рапорт.